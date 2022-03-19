Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен / instagram.com/arminvanbuuren

Нидерландский ди-джей Армин ван Бюрен, который был признан лучшим ди-джеем в мире пять раз, провел в Кракове благотворительный концерт.

25 февраля он обратился к Украине со словами поддержки, а позже объявил о сборе средств для пострадавших от российской агрессии.

На сцену музыкант вышел с флагом Украины, а деньги за билет будут пожертвованы Красному Кресту, который оказывает посильную помощь Украине во время войны.

По признанию ван Бюрена, за краковский концерт 12 марта ему удалось собрать для Украины €161.500.

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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