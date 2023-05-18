Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

Певица Лолита Милявская не так часто публикует совместные кадры со своей дочкой.

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Лолита Милявская / скриншот YouTube

Скандальная певица Лолита Милявская показала свою особенную дочь, которой сразу после рождения поставили диагноз синдром Аспергера.

Сейчас 24-летняя девушка живет с бабушкой и дедушкой, но видеться с матерью не так часто. По крайней мере Лолита редко публикует совместные кадры в соцсетях. Недавно они устроили посиделки в кафе.

Девушка призналась маме в любви и назвала ее солнцем, а расчувствовавшаяся Милявская принялась нахваливать дочку.

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"Я тебя люблю сильно-сильно. Ты у меня самая хорошая девочка в мире. И аппетит у тебя хороший, и при этом не поправляешься. И кофе на ночь пьешь, и все равно хорошо спишь. Счастливая девочка", — заявила Лолита на камеру.

Дочь Лолиты / скриншот с видео

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь породило разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!". У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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