Певица Лолита с каждым годом все сильнее скатывается на дно. Из запоя - в паническую атаку.

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Лолита страдает от панических атак. Мучает совесть?/ скриншот, соцсети

Бывшая жительница Украины, а сейчас гражданка государства-террориста России, путиниска, певица Лолита страдает от неизлечимого состояния.

Как написало российское пропагандистское издание "7 Дней", у Лолиты начались внезапные проблемы со здоровьем. А именно, певицу стала беспокоить бессонница. По ее словам, она страдает от приступов паники и панических атак, а также доводит себя до невротических состояний. Она также жалуется, что ее приступы отказываются лечить даже врачи.

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Лолита также добавляет, что врачи рекомендуют певице справляться со своими неврозами, ибо это может сказаться на ее работе.

Путинистка, которая видимо страдает от приступов совестливости, опасается, что ей недалеко осталось до паранойи. А в таком состоянии, изменения в сознании будут необратимы.

"Вот чего я боюсь, чтобы психосоматика с возрастом не стала паранойей. Ты хочеiь быть полноценным в работе, отношениях", - цитирует ее издание.

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показал свое тело в ванной и вновь породило разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!". У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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