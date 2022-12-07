Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

На старости лет Милявская решила "заработать" себе новую зависимость.

Лолита рассказала, как успокаивает нервы и расслабляется / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Певица-путинистка Лолита Милявская, которая поддерживает войну в Украине, где родилась и выросла, признала свою психическую несостоятельность.

В интервью для росСМИ она рассказала, что пребывает в депрессии и страдает из-за бессонницы. Но мучают ее отнюдь не угрызения совести.

Лолита рассказывает, что плохо спит из-за гастролей по стране-террористу, а когда есть возможность поспать - не может уснуть без таблеток. Похоже, к алкогольной зависимости, которую певице приписывают уже долгие годы, скоро может добавиться и зависимость от медицинских препаратов - сильнодействующие снотворные вызывают сильное привыкание.

Об этом Милявская старается не думать, ведь, судя по ее словам, она не видит в этом большой проблемы. "Я без выходных сейчас. Вчера приехала, а сегодня поеду опять на поезд дальше. Выходных практически нет. Но меня это радует: я люблю свою работу. Настроение нормальное. У всех сейчас, под конец года, усталость, депрессуха из-за вирусов, из-за мировой экономики. Я пью снотворное. Как говорит мой психиатр: "Примите таблеточки и спать".

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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