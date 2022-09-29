Лобода умилила фото с младшей дочерью

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая в недавнем интервью рассказала о своем отношении к Украине, а также о том, насколько она ошибалась, выбирая нейтральную позицию по отношению к своей стране, поделилась трогательным фото с младшей дочерью.

Певица на своей странице в Instagram выложила фото с тренировки. На ней маленькая девочка обнимает Светлану Лободу.

"Мама готовит новую программу для туров, Тилька зашла отдать немного своего тепла мамочке", - написала Лобода.

Отметим, что на фото девочка нежно прижимается к певице, действительно показывая ей свою любовь.

Напомним, ранее певица дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.

На вопрос о том, что изменилось в ее жизни с 2014 года и почему так поменялась ее позиция в отношении Украины, Лобода ответила:

"Я очень заблуждалась, я очень виновата, я очень виновата, что я была безучастна и не интересовалась тем, что происходило в моей стране. Я сейчас вижу, что все очень однозначно: есть война в моей стране, я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она на стороне моей страны, моей семьи, моей родины, моей команды, людей которых я люблю, за которых у меня очень болит душа и сердце".

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