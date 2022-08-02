Лобода показала младшую дочь и объяснила, что не так с ее именем

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая не поддержала Россию в войне против Украины, а также выехала оттуда, показала свою младшую дочь, которую, по слухам, она родила от солиста немецкой группы "Rammstein" Тилля Линдеманна.

Она показала свою 4-летнюю дочь, которую до сих пор так никто и не видел. Кроме того, Лобода раскрыла полное имя девочки. Оказалось, что ее зовут не Тильда, как думали все, а Матильда.

"Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательное", — написала Светлана.

Читайте такжеЛобода без макияжа показала себя с дочкой

Напомним, Светлана Лобода рассказала, допускает ли она возможность продолжать выступления в РФ, которая развернула полномасштабную войну в Украине.

В интервью для грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе, артистка рассказала, как ее дети реагирую на войну, и как она объясняет им, что происходит в стране.