Лилия Ребрик высказалась про четвертого ребенка: "Может все же почувствовать"

Ведущая искренне рада своей большой семье.

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Лилия Ребрик заговорила о новом пополнении в семье с Андреем Диким / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Лилия Ребрик в 2024 году родила третью дочь

Знаменитость прокомментировала возможность появления в ее семье еще одного малыша

Главным подарком 2024 года для украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик стало рождение дочери. Теперь вместе со своим мужем, танцором и хореографом Андреем Диким, звезда воспитывает троих детей - 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и 9-ти месячную Аделину.

О планах на появление в их семье четвертого ребенка Ребрик говорит с большой осторожностью. В интервью для Люкс ФМ она отметила, что пока не готова строить такие большие планы.

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"Я не знаю, как будет... В этом вопросе, мне кажется, ничего нельзя мечтать или планировать", - говорит звезда.

При этом Ребрик признается - ранее мечтала, что у нее появится сын. Но ни на секунда не пожалела, что является мамой троих дочурок. "Я никогда бы не могла подумать, что у меня будет три дочери. Я единственная в семье, которая где-то в глубине души думала: "Ну, может все же почувствовать, что это такое - быть мамой мальчика". Но все мои болели за девочку, там такая была группа поддержки. И на самом деле это большое счастье и неважно девочки или мальчики", - заявила она.

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Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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