Лилия Ребрик рассказала, где собирается рожать

Украинская телеведущая поделилась, как будет рожать третьего ребенка.

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Лилия Ребрик и Андрей Дикий скоро станут многодетными родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком рассказала, где будет рожать.

Как рассказала она изданию Oboz.ua, Лилия Ребрик приняла решение рожать в Украине.

"Буду рожать однозначно в Украине", – говорит телеведущая и актриса.

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Ребрик отмечает, что она собирается рожать в том же роддоме, в котором родились ее старшие дочери - Полина и Диана.

К слову, Лилия Ребрик также рассказала о том, что они достраивают свой собственный дом. "Ремонт в доме возобновили, но до рождения нашей девочки в марте мы точно не успеем туда заехать. Малышка будет с нами в спальне, а когда уже переедем – то каждая из девочек будет иметь свою комнату. К слову, из-за того, что у нас скоро будет еще один ребенок, внесли коррективы в планирование нашего жилья. И хорошо, что мы на время поставили на паузу внутренние работы, теперь имеем возможность скорректировать планы" , - добавляет она.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась трогательным фото и нежно призналась в любви своему муж хореографу Андрею Дикому.

Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.

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