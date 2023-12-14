Лилия Ребрик рассказала, где собирается рожать

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком рассказала, где будет рожать.
Как рассказала она изданию Oboz.ua, Лилия Ребрик приняла решение рожать в Украине.
"Буду рожать однозначно в Украине", – говорит телеведущая и актриса.
Ребрик отмечает, что она собирается рожать в том же роддоме, в котором родились ее старшие дочери - Полина и Диана.
К слову, Лилия Ребрик также рассказала о том, что они достраивают свой собственный дом. "Ремонт в доме возобновили, но до рождения нашей девочки в марте мы точно не успеем туда заехать. Малышка будет с нами в спальне, а когда уже переедем – то каждая из девочек будет иметь свою комнату. К слову, из-за того, что у нас скоро будет еще один ребенок, внесли коррективы в планирование нашего жилья. И хорошо, что мы на время поставили на паузу внутренние работы, теперь имеем возможность скорректировать планы" , - добавляет она.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась трогательным фото и нежно призналась в любви своему муж хореографу Андрею Дикому.
Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.
Вас также может заинтересовать:
- Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка
- Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка
- Лилия Ребрик умилила признанием в любви своему мужу