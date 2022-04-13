Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

Среди "конкуренток" Марченко были Леся Никитюк и Даша Астафьева.
Несмотря на войну, Украина начинает "приходить в себя". Судья по всему, шоу "Холостячка" также возобновится.
На своей страничке в Instagram ведущий проекта Григорий Решетник решил поинтересоваться у своих подписчиков, кого бы они хотели видеть следующей героиней "Холостячки".
"Кто следующая?", - написал Григорий в подписи к посту.
В свете последних событий из задержанием депутата Виктора Медведчука, ответ на этот вопрос для многих пользователей был очевиден - следующей "Холостячкой" должна стать Оксана Марченко, супруга одиозного политика, который подозревается в госизмене.
Среди "конкуренток" Марченко были Леся Никитюк и Даша Астафьева, но подавляющее количество комментариев все же были за жену Медведчука.
Напомним ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.
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