Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки" / соцсети

Несмотря на войну, Украина начинает "приходить в себя". Судья по всему, шоу "Холостячка" также возобновится.

На своей страничке в Instagram ведущий проекта Григорий Решетник решил поинтересоваться у своих подписчиков, кого бы они хотели видеть следующей героиней "Холостячки".

"Кто следующая?", - написал Григорий в подписи к посту.

В свете последних событий из задержанием депутата Виктора Медведчука, ответ на этот вопрос для многих пользователей был очевиден - следующей "Холостячкой" должна стать Оксана Марченко, супруга одиозного политика, который подозревается в госизмене.

Комментарии под постом Григория Решетника / скриншот

Среди "конкуренток" Марченко были Леся Никитюк и Даша Астафьева, но подавляющее количество комментариев все же были за жену Медведчука.