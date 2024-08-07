Лидер группы Schmalgauzen сообщил о гибели брата на фронте: "Великий воин и брат"

Владислав Михальчук поделился трагической новостью о своей непоправимой утрате.

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Брат Влада Михальчука из Schmalgauzen погиб на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schmalgauzen, instagram.com/vladisjazz

Украинский актер, музыкант и один из сооснователей украинской группы Schmalgauzen Влад Михальчук рассказал, что его семью постигло горе. На фронте погиб брат артиста Александр с позывным "Феникс".

Он служил командиром танкового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. У него осталась жена - боевой медик ВСУ. Пара познакомилась на фронте.

О горькой утрате Михальчук сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал свое последнее фото с Фениксом, и поделился глубокими переживаниями. Музыкант подчеркнул, что Александр был для него примером и опорой, чей огонь Владислав намерен нести всю свою жизнь.

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"Брат, мой Титан, мой Наставник, мой Ты. Ты был, и останешься самым сильным, самым титаничным воином, и лучшим примером Большого человека, совершившего Великие подвиги для страны. Для меня. Ты научил меня. Я буду нести это с собой. Мы шли рядом с тобой всю жизнь, ты это знаешь, и я это знаю. Великий Воин. Великий Брат. Смерть приходит неожиданно. Но я обещаю тебе, что твой огонь будет гореть вечно. Я обещаю тебе, что память не угаснет никогда. Великий Феникс, живи, поджигай небеса своим жарким светом, пусть освещают они путь нам, по которому мы будем идти. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечен. Из пепла восстает новый огонь. Когда-нибудь мы с тобой встретимся, когда-нибудь мы снова будем смеяться. Когда-нибудь снова будет тепло. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Когда-нибудь", - пишет Влад Михальчук.

Брат Влада Михальчука из Schmalgauzen погиб на фронте / instagram.com/vladisjazz

Что такое Schmalgauzen? Schmalgauzen - театрально-музыкальная группа, основанная в июле 2020 года. Участники коллектива объединяют в своем творчестве музыкльное искусство с элементами театрализованного представления. Шмальгаузен выпустили 9 синглов и 4 мини-альбома.

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