Лидер группы Бумбокс впервые за долгое время признался, где служит сейчас

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк с первых дней полномасштабного вторжение взял в руки оружие чтобы защищать Украину от оккупантов. Артист принимал участие в боевых действиях и даже был ранен, служил оператором дронов.
Сегодня Хлывнюк впервые за долгое время раскрыл подробности своей службы. В своем блоге в Instagram он поздравил Национальную полицию Украины с профессиональным праздником.
Теперь 4 июля и для него является сакральной датой, ведь Андрей Хлывнюк сегодня - рядовой патрульной полиции. В страстной речи к сослуживцам он отметил их мужество в исполнении непростых обязанностей.
"Сегодня День национальной полиции Украины. Как и другие структуры - это срез нашего общества с очень разными личностями. Тем, кто хочет карьеру, власть, схемы и "порешать" - лучше исчезните сами. Тем, кто Людям пришел служить, защитить слабых от зла, спасти тех, кто в беде - Честь! Тем, кто "на щите" - Честь, Слава и поклон низкий с благодарностью! Рядовой патрульной полиции Хлывнюк Андрей Владимирович", - написал лидер группы Бумбокс.
Кто такой Андрей Хлывнюк?
Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.
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