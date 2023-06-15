"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

Анастасия Волочкова, то ли балерина, то ли певица, то ли актриса, славится своим пьянством и неумелой хореографией.
Так, в сеть попало видео, где она якобы танцует и неумело поет. "Хореография Анастасии Волочковой", - называется этюд артистки. На видео она неумело задирает свои тощие ноги, пытается попасть в музыку и сделать пируэт, но выглядит это неумело и комично.
На видео - Волочкова смешно задирает ноги, пытаясь танцевать:
На странице в Instagram паблика Showbusiness 24, Волочкову принялись буквально линчевать подписчики. "Как она танцевала в балете? Она же совершенно не чувствует музыки и не умеет двигаться!? Клоунесса печального образа. Несчастная женщина во всех смыслах", "Анастасия Волочкова - это лицо России! Была "Великой", а стала посмешищем", "Что с ногами?", "Да фиг с ней с хореографией, а вот с голосом что? Вторая бузова?" - пишут подписчики канала.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опозорилась на камеру в нетрезвом виде. На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором сидела на мопеде.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
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