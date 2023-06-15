"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

Анастасия Волочкова каждый раз появляясь на публике становится посмешищем.

https://stars.glavred.info/lico-rossii-v-seti-vysmeyali-tancuyushchuyu-i-poyushchuyu-volochkovu-10478323.html Ссылка скопирована

Анастасия Волочкова никак не может понять, что ей делать в жизни / скриншот

Анастасия Волочкова, то ли балерина, то ли певица, то ли актриса, славится своим пьянством и неумелой хореографией.

Так, в сеть попало видео, где она якобы танцует и неумело поет. "Хореография Анастасии Волочковой", - называется этюд артистки. На видео она неумело задирает свои тощие ноги, пытается попасть в музыку и сделать пируэт, но выглядит это неумело и комично.

видео дня

На видео - Волочкова смешно задирает ноги, пытаясь танцевать:

На странице в Instagram паблика Showbusiness 24, Волочкову принялись буквально линчевать подписчики. "Как она танцевала в балете? Она же совершенно не чувствует музыки и не умеет двигаться!? Клоунесса печального образа. Несчастная женщина во всех смыслах", "Анастасия Волочкова - это лицо России! Была "Великой", а стала посмешищем", "Что с ногами?", "Да фиг с ней с хореографией, а вот с голосом что? Вторая бузова?" - пишут подписчики канала.

Волочкова пытается танцевать / Скриншот Instagram/showbusiness24

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опозорилась на камеру в нетрезвом виде. На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором сидела на мопеде.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Вас также может заинтересовать: