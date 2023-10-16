Лесная идиллия: Потап показал романтический отдых с NK на природе

Еще летом хейтеры семейного дуэта, Потапа и Насти Каменских, были убеждены, что их брак обречен на распад. Но артисты по-прежнему вместе, вопреки пересудам и сплетням.
Одним из основных аргументов в пользу того, что в отношениях музыкантов произошел раскол, было исчезновение из их социальных сетей совместных фото, дескать, раньше в будни и по праздникам они не отлипали друг от друга, а теперь все иначе.
Доброе имя своей семьи принялся восстанавливать Потап - пока NK ездит на гастроли и выпускает новые песни, музыкальный продюсер поет ей дифирамбы в своем блоге в Instagram, и показывает нежные снимки с любимой женой.
Так недавно Потапенко опубликовал сэлфи, выполненное Каменских. Пара вышла в лес, вероятно, для пробежки, так как они оба одеты в спортивную одежду.
Муж NK подписал семейный снимок одним словом: "Сяйво", в котором поклонники увидели отсылку к одноименной песне, которую Каменских в конце сентября записала вместе с певицей SWOIIA.
Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.
Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.
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