Лесная идиллия: Потап показал романтический отдых с NK на природе

Настя Каменских сделала новое сэлфи с мужем.

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Потап и Настя Каменских - пара показала новое фото в лесу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Еще летом хейтеры семейного дуэта, Потапа и Насти Каменских, были убеждены, что их брак обречен на распад. Но артисты по-прежнему вместе, вопреки пересудам и сплетням.

Одним из основных аргументов в пользу того, что в отношениях музыкантов произошел раскол, было исчезновение из их социальных сетей совместных фото, дескать, раньше в будни и по праздникам они не отлипали друг от друга, а теперь все иначе.

Доброе имя своей семьи принялся восстанавливать Потап - пока NK ездит на гастроли и выпускает новые песни, музыкальный продюсер поет ей дифирамбы в своем блоге в Instagram, и показывает нежные снимки с любимой женой.

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Так недавно Потапенко опубликовал сэлфи, выполненное Каменских. Пара вышла в лес, вероятно, для пробежки, так как они оба одеты в спортивную одежду.

Муж NK подписал семейный снимок одним словом: "Сяйво", в котором поклонники увидели отсылку к одноименной песне, которую Каменских в конце сентября записала вместе с певицей SWOIIA.

Потап и Настя Каменских - пара показала новое фото в лесу / instagram.com/realpotap

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.

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