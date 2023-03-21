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Легендарный советский актер жестко поставил россиян на место: "Это вы мне должны!"

21 марта 2023, 19:26
Ивар Калныньш не желает терпеть упреков в свой адрес от любого из представителей страны-оккупанта.
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш рассказал, сколько ему "должен" Советский Союз / Скриншот YouTube

Советский и латвийский актер (Сильва, Малиновое вино, Зимняя вишня) Ивар Калныньш с началом полномасштабной войны в Украине четко для себя решил - ему откровенно плевать на страну-агрессора и в нынешнем виде, и в качестве преемника Советского Союза. Он без сожаления перечеркнул все прошлое, которое его связывало со страной на болотах, и без страха критикует военную политику кремля и пропагандистов, которые ее распространяют.

В недавнем интервью 74-летний актер рассказал, как реагирует на критику адептов "русского мира", которые упрекают его в неблагодарности, дескать рф и СССР сделали его популярным и востребованным, а он позволяет себе не кривить душой, и публично разоблачать их преступления.

Ивар Эдмундович твердо заявляет - никому ничего не должен. Тем более стране-агрессору. Более того - он убежден, что в сухом пересчете это ему и тысячам других артистов стоит возмутиться тем, как их использовали.

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"Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен". Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников", - заявляет разорвавший связи с рф актер.

Напомним, ранее комик и шоумен Семен Слепаков, который покинул Россию вскоре после ее вторжения в Украину, посмеялся над зомбированными россиянами. Сейчас Слепаков выступает в Европе. Во время одного из концертов артист прошелся по российской пропаганде и россиянах, которые слепо верят в нее.

Также сообщалось, что известная советская актриса Лия Ахеджакова задумалась о выезде из России. Её цинично лишили всех ролей в спектаклях из-за того, что она не поддерживает кровавую политику Путина.

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