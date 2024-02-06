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Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

Анна Подгорная
6 февраля 2024, 02:00
Линда Евангелиста наконец-то перестала прятаться от себя и мира, и явил всем свою уникальную красоту.
Линда Евангелиста
Линда Евангелиста снялась со шрамами от мастэктомии для обложки Zeit / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Линда Евангелиста, одна из "большой шестерки" красоток, благодаря котоом и появился термин "супермодель", сейчас переживает ренессанс своей карьеры - в 2016 году она внезапно исчезла со всех радаров, и жила затворницей вплоть до 2021 года.

На такие меры ее толкнули последствия неудачной косметической процедуры, которая испортила ее лицо. А в 2018 году ей был диагностирован рак молочной железы. Евангелиста перенесла двойную мастэктомию, однако онкология вернулась.

В 2022 году последовала еще одна операция по удалению опухоли, которая распространилась на грудные мышцы. Сейчас 58-летняя модель в порядке, однако из-за плохих показателей онкотипа недуг может вернуться в любой момент.

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Поэтому Линда приняла решение не терять ни минуты, и вновь вернуться к тому, что у нее получается лучше всего - съемкам. К примеру, ее фотография топлес появилась на обложке журнала Zeit - Евангелиста не побоялась показать страшный шрам на груди.

Снимок появился на странице модели в Instagram. Многие находят его не просто прекрасным из-за красоты модели, но и вдохновляющим из-за ее смелости.

Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.

Также стало известно, что на Мадонну фанаты подали в суд за халатность и "неправдивую рекламу". Они требуют материальной компенсации, так как считают себя введенными в заблуждение.

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