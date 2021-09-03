Легендарная группа "Кино" собралась в Украину с музыкантом, игравшим в Крыму

Юрий Каспарян / Instagram

В Киеве во Дворце спорта 24 сентября запланируется концерт легендарной русской рок-группы Кино, в состав которой входит гитарист Юрий Каспарян. Музыкант неоднократно ранее выступал в оккупированном Россией Крыму.

В 2018 году в оккупированном Севастополе и Симферополе состоялись концерты, на которых музыка группы Кино звучала в исполнении большого симфонического оркестра и Каспаряна. Продюсером проекта под названием Симфоническое кино выступил Александр Цой – сын лидера Кино Виктора Цоя и обладатель авторских прав на песни коллектива.

Состав, которым должна выступить группа в Киеве — два оригинальных бас-гитариста — Александр Титов и Игорь Тихомиров и, собственно, Юрий Каспарян. Автор всех песен и лидер коллектива Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году, а барабанщик коллектива Георгий Гурьянов (творческий псевдоним − Густав) скончался от много численных болезней в 2013 году.

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Напомним, ранее в возрасте 52 лет скончался художник Андрей Кирсанов, принимавший участие в творчестве группы "Кино" в качестве сессионного бас-гитариста.

Кроме того, Кирсанов является автором обложки самого популярного альбома коллектива - "Группа крови".