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Леди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурор

9 июня 2021, 02:26

Знаменитая америнкаская певица Леди Гага удивила поклонников пошлыми кадрами.

Леди Гага
Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Певица Леди Гага поразила своих поклонников новыми откровенными кадрами. Эпатажная певица, которая недавно рассказывала, какую травму ей пришлось пережить вначале карьеры, игриво показалась без трусиков.

Певица для Instagram записала видео, на котором лежит на травке на животе и снимает себя на фронтальную камеру.

Девушка засветила внушительный бюст, который кдва вместился в ее белье, но на заднем плане засветила отсутствие трусиков, повиляв аппетитными ягодицами.

Она не стала подписывать видео, оставив много эмоджи в виде сердечек, и заинтриговав сюбимых поклонников молчанием.

Пользователи Сети в ответ наставили ей более миллиона лайков и 23 тысячи комментариев в виде комплиментов и споров - на месте трусики, или нет.

Леди Гага
Леди Гага / instagram.com/ladygaga/
Леди Гага
Леди Гага / instagram.com/ladygaga/
Леди Гага
Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Ранее Леди Гага призналась, что она забеременела после изнасилования своим продюсером на работе и пережила ужасные недели своей жизни с ним.

В 2020 году Леди Гага похвасталась новым парнем, который у нее появился после того, как утих скандал с Брэдли Купером и Ириной Шейк.

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