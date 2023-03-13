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Леди Гага без макияжа и в рваных джинсах спела на церемонии Оскара

13 марта 2023, 13:23
Певица сменила свое шикарное вечернее платье на рваные джинсы и футболку.

Леди Гага
Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Американская эпатажная певица Леди Гага удивила красную дорожку своим внешним видом. Нет, она не появилась обернутая в рыбу, но выступила без грамма макияжа, в джинсах и кроссовках.

Изначально, Леди Гага прибыла в театр Долби в Лос-Анджелесе в ярком платье от Versace с прозрачным черным лифом в стиле корсета и заниженной талией. Пока она шла по красной дорожке, она бросилась на помощь упавшему фотографу.

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Позже, во время церемонии награждения, Леди Гага появилась в совершенно другом образе, чтобы спеть свою номинированную на "Оскар" песню из "Лучшего стрелка: Маверик". Она сменила свое дизайнерское платье на простую черную футболку, рваные черные джинсы и кроссовки, представив "глубоко личную" песню.

"Мы все нужны друг другу", — сказала она. "Нам нужно много любви, чтобы идти по этой жизни. Иногда нам нужны герои. Герои окружают нас повсюду", - добавила она.

Она продолжила: "Вы можете быть своим собственным героем, даже если чувствуете себя разбитым внутри". После своего выступления зал аплодировал певице стоя.

"Hold My Hand" — это третья номинация певицы на "Оскар" за лучшую оригинальную песню после "Shallow" из "Звезды родилась" в 2019 году и "Til It Happens to You" из "Охотничьих угодий" в 2016 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская фантастическая комедия "Все везде и сразу" почти выиграла все и везде на церемонии вручения Оскара.

Фильм возглавил список с семью победами на "Оскаре 2023". Американский абсурдистский комедийно-драматический фильм стал самым крупным победителем вечера на мероприятии с красной ковровой дорожкой, усыпанной звездами, поскольку он получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучший монтаж и лучший Оригинальный сценарий на торжественном мероприятии в Dolby Theater в Голливуде.

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