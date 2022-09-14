Лазурные берега закончились: Ваенгу засняли на коленях сняли в Геленджике

Ваенгу засняли на коленях сняли в Геленджике / скриншот

Российская певица Елена Ваенга, которая поддерживает войну в Украине, судя по всему начала чувствовать действие санкций.

Певице пришлось отдыхать не на заморских берегах, а в родном Краснодарском край. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала на курорте в Геленджике.

На снимке Ваенга позировала стоя на коленях.

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Елена Ваенга / скриншот

Напомним, ранее певица Любовь Успенская опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.

Также мы сообщали, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.

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