Лазурные берега закончились: Ваенгу засняли на коленях сняли в Геленджике

Любительнице Путина Елене Ваенге пришлось отдыхать на родине.
Российская певица Елена Ваенга, которая поддерживает войну в Украине, судя по всему начала чувствовать действие санкций.
Певице пришлось отдыхать не на заморских берегах, а в родном Краснодарском край. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала на курорте в Геленджике.
На снимке Ваенга позировала стоя на коленях.
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Напомним, ранее певица Любовь Успенская опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.
Также мы сообщали, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.
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Автор: Сергей Кущ