Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"

Украинская песня Вайкуле вызвала резонанс в стране-оккупанте.

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Лайма Вайкуле новости - Лайма Вайкуле высказалась про песню на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле за более чем 50 лет на сцене исполнила песни на различных языках мира. Однако у нее в репертуаре не было ни одной песни на украинском языке. До недавних пор.

На днях по Сети разлетелось видео выступления артистки с треком на украинском языке. Решение включить его в свою концертную программу Вайкуле объяснила в интервью для канала "Дождь".

"Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На английском, латышском, литовском, русском и даже французском мы пели, а на украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, такая гордая!" - заявила артистка.

Она также рассказала, что новая песня на украинском языке, на ее взгляд, станет настоящим хитом. Исполнять ее Вайкуле планирует в дуэте с известным украинским певцом и Заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.

Смотрите видео, как Лайма Вайкуле поет на украинском языке:

Кто такая Лайма Вайкуле? Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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