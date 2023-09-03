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Латышская журналистка засветила Аллу Пугачеву без фильтров

Анна Подгорная
3 сентября 2023, 14:48 обновлено 3 сентября, 14:48
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Катрине Василевска показала, как Примадонна выглядит в жизни.
Алла Пугачева
Катрине Василевска показала, как Алла Пугачева выглядит без фильтров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева ушла со сцены в 2019 году, когда ей исполнилось 70 лет. После этого артистка изредка появлялась с сольными номерами, которые прекратились с началом полномасштабной войны в Украине - она с семьей покинула страну-агрессора и перебралась в Израиль, где старается жить непубличной жизнью

С февраля 2022 года Примадонна не давала официальных интервью. Исключение она сделала для латышской журналистки Катрине Василевской, которой удалось пообщаться с Пугачевой, ее мужем Максимом Галкиным и близкой подругой Лаймой Вайкуле.

Интервью вскоре появится в Сети, а пока Василевска на своей странице в Instagram показала фото с певицей. Стоит отметить, что они общались в рамках проекта "Знаменитости без фильтров", поэтому и снимок был сделан совершенно без ретуши. В подписи к редкому кадру журналистка выразила свою радость от общения со "звездами мирового уровня".

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На фото Пугачева с пышной прической и легким макияжем позирует в кресле, закинув ногу на ногу. Остальные гости собрались вокруг нее. Алла Борисовна одета в свободную клетчатую рубашку, джинсовые бриджи и кроссовки. На запястье красуется браслет, на шее - тонкий черный чокер.

Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
Катрине Василевска показала, как Алла Пугачева выглядит без фильтров / instagram.com/queen_kachinja

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.

Позже, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

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