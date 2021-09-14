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Лана Дель Рей удалилась из соцсетей и назвала причины поступка

14 сентября 2021, 09:47

Популярная американская певица Лана Дель Рей приняла решение удалить все свои аккаунты в социальных сетях.

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей / Twitter

Американская певица Лана Дель Рей огорчила своих поклонников, когда решила удалиться из соцсетей.

Артистка деактивировала свои учетные записи в соцсетях в воскресенье, 12 сентября. Но перед тем, как это сделать, она опубликовала видеообращение, где объяснилась - за что бросает своих фанатов на фанатские аккаунты.

"Я хочу сказать вам просто спасибо за то, что вы продолжаете видеть меня сквозь музыку. Всегда важно быть наблюдателем. Сейчас я собираюсь немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы", — сообщила своим поклонникам знаменитость.

Как говорит исполнительница, у нее сейчас много работы, которая "требует конфиденциальности и прозрачности". Кроме этого, она хочет "немного сузить свое окружение" а также "развивать некоторые другие навыки и интересы".

Видео доступно на фанатской странице в Instagram.

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Обычно так начинают менять деятельность и обучаются новому мастерству. К сожалению, певица не была столь откровенной, так что, кроме самых близких ей людей, вряд ли кто-то узнает причину ее поступка.

Как известно, настоящее имя певицы - Элизабет Вулридж Грант. Она родилась в Нью-Йорке 21 июня 1985 года. Творчество певицы делает стилистические отсылки к 60-м. Карьеру она начала в 2005 году, а в 2011 стала очень популярной после клипа Video Games.

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