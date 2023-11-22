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Куда пропала Александра Николаенко после замужества с миллиардером и как выглядит сейчас

Алена Кюпели
22 ноября 2023, 11:20обновлено 22 ноября, 12:12
Александра Николаенко практически не появляется в СМИ и о ней мало что известно, как и о ее детях.
Александра Николаенко пропала из медиа пространства Украины
Александра Николаенко пропала из медиа пространства Украины / Коллаж Главред, фото ТСН, My.ua

Украинская красавица Александра Николаенко ворвалась в украинское медиа пространство в конце 90-х. Украинская топ-модель завоевала несколько титулов, в частности "Мисс Украина - 2001". Она также была финалисткой конкурсов "Мисс Вселенная - 2001", "Мисс американская мечта - 2001" и "Мисс туризм интернешнл - 2002". Кроме того, Николаенко стала основательницей конкурса красоты "Мисс Украина - Вселенная".

К слову, благодаря ей в Украине узнали и про Инну Цимбалюк, которая молчит о войне в Украине, а также дружит с путинистом и украинофобом, российским певцом Александром Буйновым.

Сама Николаенко родилась в 1981 году в Будапеште. Высшее образование она получала в Одессе. В 16 лет Николаенко завоевала свой первый титул - "Мисс Одесса". В 18 она стала "Мисс Украина-2001". На конкурсе "Мисс Вселенная-2001", который проходил в ЮАР, Николаенко вошла в десятку финалисток - первой из украинских красавиц.

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Александра Николаенко на конкурсе красоты
Александра Николаенко на конкурсе красоты / Фото ТСН

К слову, с карьерой у модели могло и не сложиться. Однажды возвращаясь домой, она споткнулась в темном подъезде и напоролась на штыри могильной ограды, которую выставили сушить соседи. Удар пришелся на лицо, штыри пробили Николаенко обе губы.

Между тем, это не помешало достичь ей высот и сделать карьеру в бизнесе красоты и моделлинга.

Александра Николаенко и ее муж Фил Раффин

Кроме того, по контракту Николаенко участвовала в американских конкурсах красоты, на одном из которых познакомилась с Дональдом Трампом. Эта встреча, можно сказать, стала судьбоносной для нее. Именно Дональд Трамп познакомил Николаенко со своим бизнес-партнером и другом Филом Раффином.

Дональд Трамп познакомил Фила Раффина с Николаенко
Дональд Трамп познакомил Фила Раффина с Николаенко / Фото My.ua

Их свадьба состоялась в 2008 году. "Сначала мы думали сделать все скромно, но потом решили, что женитьба должна быть шикарной и по-настоящему торжественной", — рассказала тогда Николаенко.

Фил Раффин, являющийся владельцем недвижимости, казино в Лас-Вегасе и Канзасе, неоднократно делал предложение Николаенко, но она долго размышляла, хотя их отношения продолжались уже не один год.

Свадебное платье невесте шил известный американский дизайнер Майкл Корс. На свадьбе выступали Петр Черный, Селин Дион и Джастин Тимберлейк. По данным Википедии, состояние Фила оценивается в $1,6 млрд. У него есть трое детей, а также внуки.

Николаенко родила своему мужу двоих детей: Ричард Уильям Руффин (родился в апреле 2010 г.) и дочь Малена (родилась в 2013 г.).

Как выглядит Александра Николаенко сейчас

С тех пор об Александре Николаенко практически ничего не слышно. В сети почти невозможно найти фотографий ни ее лично, ни ее детей. Самые свежие фото можно увидеть в социальной сети Twitter.

На фото - Александра Николаенко и ее дети от Фила Раффина:

Тогда Фил Раффин вместе с женой прилетел в Лос-Анджелес. Их засняли в аэропорту вместе с Александрой Николаенко и их общими детьми в 2018 году.

Александра Николаенко и ее муж Фил Раффин
Александра Николаенко и ее муж Фил Раффин / Фото My.ua

Еще несколько фотографий Николаенко разместил известный фотосток в 2019 году. На фото тогда первая леди США Мелания Трамп беседовала с Николаенко около машины. К сожалению, разглядеть, как выглядит Николаенко невозможно за затемненным окнами.

Посмотреть фото можно тут

Николаенко почему-то ведет несколько затворнический образ жизни, и найти ее фото в сети - задача со звездочкой. Ее невозможно найти в социальных сетях да и в новостях информации о ней мало.

Напомним, ранее бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима побывала на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Ранее модель и финалистка талант-шоу "Супермодель по-украински" Саша Литвин ждет своего первого ребенка. Соответствующими фото будущая мама поделилась на своей странице в Instagram.

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Александра Николаенко новости шоу бизнеса
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