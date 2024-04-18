Кто-то сглазил: через 2 дня после ДТП у Насти Приходько случилось несчастье

В ночь на 16 апреля Анастасия Приходько попала в ДТП. Несчастный случай сильно напугал ее, но, увы, на этом ее полоса неудач не закончилась.
В своем блоге в Instagram она рассказала, что на ее концерте в городе Чигирин произошло ново несчастье. Прямо во время выступления Приходько на сцене взорвался один из прожекторов.
Аварию и взрыв певица не считает совпадениями - два несчастных случая за такой короткий промежуток времени привели Анастасию к мысли, что тут могут быть замешаны какие-то потусторонние силы. Впрочем, артистка решила этому сопротивляться при помощи религии.
"У меня во время концерта взорвался прожектор... Что не день, то какие-то приключения... Надо в церковь!!! Спасибо, Чигирин, за поддержку", - написала Настя Приходько.
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Настя Приходько - последние новости:
Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.
Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.
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