Кто из звезд умер в 2024 году: кого потерял мир

Шеннен Доэрти, Ален Делон, Лиам Пейн - 2024 год ознаменовался громкими потерями в мире кино и шоу-бизнеса.

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Кто из знаменитостей умер в 2024 году / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube, Instagram/theshando, josedelatorre___, liampayne

Коротко:

Кто из мировых звезд умер в 2024 году

Причины смерти

В 2024 году поклонники попрощались с некоторыми действительно большими талантами в Голливуде и не только.

За прошедшие месяцы мир простился со многими известными личностями, включая бывшего участника One Direction Лиама Пейна, актрису "Зачарованных" Шеннен Доэрти, звезду "Сияния" Шелли Дюваль и знаменитого продюсера Куинси Джонса.

Главред вспоминал мировых знаменитостей, ушедших в 2024 году.

14 июля 2024 года известная американская актриса Шэннен Доэрти скончалась на 54-м году жизни после долгих лет борьбы с онкологической болезнью. У Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.

Много лет актриса храбро сражалась с болезнью и не делала из нее тайны для фанатов. В последние годы Доэрти судилась с бывшим мужем - фотографом Куртом Исвариенко. Актриса обвиняла его в супружеских изменах и требовала денежных выплат.

Шеннен Доэрти / ua.depositphotos.com

27 сентября 2024 года актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатству Даунтон", умерла в возрасте 89 лет.

Актерская карьера Дамы Мэгги Смит охватывала сцену, кино и телевидение на протяжении более 70 лет. Ее самые известные роли в кино включают "Расцвет мисс Джин Броди" (за которую она получила "Оскар" за лучшую женскую роль) и "Комнату с видом". В более поздние годы она была властной вдовствующей графиней Грэнтем в "Аббатстве Даунтон" и Минервой Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

Мэгги Смит скончалась в 2024 году / Скриншот фильма о Гарри Поттере

20 июля 2024 года в своем доме в Майаме после долгой болезни в возрасте 88 лет умер легендарный голливудский актер канадского происхождения Дональд Сазерленд – звезда фильмов "Грязная дюжина", "Военно-полевой госпиталь" и франшизы "Голодные игры".

Cазерленд начал сниматься еще более 60 лет назад и за время карьеры успел поработать в самых разных киножанрах и под руководством самых известнейших режиссеров – от Федерико Феллини до Роберта Олтмена.

Дональд Саззерленд умер в 2024 году / Скриншот YouTube

18 августа в возрасте 88 лет умер Ален Делон - легенда французского кинематографа. Французский актер, родившийся 8 ноября 1935 года, скончался 18 августа. О смерти Делона сообщили трое его детей, которые помогали ему бороться с болезнью.

Ален Делон / ua.depositphotos.com

18 июня 2024 года скончалась легендарная французская актриса Анук Эме (Франсуаза Дрейфус — настоящее имя), звезда "Сладкой жизни" и "Мужчина и женщина". Ей было 92 года.

У Анук Эме была невероятно долгая актерская карьера ‒ чуть более 70 лет. И она снялась во множестве фильмов. Среди них такие легендарные ленты, как "Сладкая жизнь " Федерико Феллини и "Мужчина и женщина " Клода Лелуша. За роль в последнем актриса была номинирована на "Оскар". Кроме того, Эме имела в своем активе британскую награду BAFTA, "Золотой глобус", призы Каннского кинофестиваля и некоторые другие.

13 ноября 2024 года легендарный Голливудский актер Тимоти Уэст, который был женат на актрисе из сериала "Башни Фолти" Прунелле Скейлс, умер в возрасте 90 лет.

Легендарный актер сделал престижную карьеру на сцене, а также, совсем недавно, сыграл главные роли в сериалах "Жители Ист-Энда" и "Улица Коронации".

Актер Тимоти Уэст умер в 2024 году / Скриншот YouTube

17 октября 2024 года стало известно о том, что бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн погиб при странных обстоятельствах. На момент смерти ему был 31 год.

Артист упал с третьего этажа своего гостиничного номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина, сообщают местные власти. Полиция Буэнос-Айреса заявила в своем заявлении, что падение Пейна привело к "чрезвычайно серьезным травмам", а медики подтвердили его смерть на месте.

Лиам Пейн / Фото Instagram/liampayne

12 июня 2024 года умерла одна из самых успешных поп-звезд Франции - Франсуаза Арди. Артистка умерла в возрасте 80 лет.

О ее смерти сообщил ее сын, коллега-музыкант Томас Дютронк, который написал в Instagram "Maman est party" ("мама ушла" - авт.) вместе с детской фотографией себя и Харди. Харди болела раком лимфатических сосудов с 2004 года и несколько лет проходила лучевую терапию и другие методы лечения этой болезни. В 2015 году ее ненадолго ввели в искусственную кому после ухудшения ее состояния, и с тех пор у нее были проблемы с речью, глотанием и дыханием.

Франсуаза Арди / Фото Википедия

11 декабря 2024 года звезда стримингового сервиса Netflix Хосе де ла Торре умер в возрасте 37 лет — через несколько месяцев после того, как сообщил поклонникам, что страдает от серьезной болезни.

Умер Хосе де ла Торре / Фото Instagram/josedelatorre___

Голливудский актер Тони Тодд, который сыграл в таких жанровых хитах, как "Кэндимен" и "Пункт назначения", умер 6 ноября 2024 года, у себя дома в Марина-дель-Рей. Ему было 69 лет.

Представитель Тодда подтвердил его смерть, но так и не назвал причину смерти.

Скончался Тони Тодд / Фото Википедии

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