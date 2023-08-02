Ксения Мишина засветила свои некрасивые фото из реальной жизни

Украинская актриса Ксения Мишина принадлежит к плеяде красивейших женщин страны. Ее студийные фото отличаются шармом и хорошим вкусом, но и "домашние" снимки артистки выглядят, как с обложки журналов.
Тем не менее Мишина утверждает, что и ее камера порой показывает не в лучшем свете. Так, на своей странице в Instagram она показала милое фото на улице, с припиской, что за каждым удачным кадром стоит множество неудачных.
В доказательство она показала свои "неидеальные" фото. "Парни, когда вы видите хотя бы две красивые фото у девушки, знайте, что перед ними было [много - неценз.] некрасивых. Потому что это жиза", - отмечает актриса.
Впрочем, в комментариях Ксению в шутку упрекают в лукавстве, дескать те кадры, которые кажутся ей не очень красивыми, поклонникам видятся вершиной совершенства из-за ее естественной красоты и харизмы.
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