Между ними была огромная разница в возрасте, и он более полугода терроризировал Мишину звонками.

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Ксения Мишина рассказала, как за ней ухаживал Сергей Гармаш / instagram.com/misha.k.ua, imdb.com

Украинская актриса Ксения Мишина - женщина привлекательная. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на нее обращают внимание именитые мужчины.

Так, в интервью для Славы Демина артистка призналась: в юности она снялась в эпизодической роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Несмотря на свое незначительное появление кино, на площадке ее очень быстро заметил российский актер Сергей Гармаш. То, что он был старше Мишину более чем на тридцать лет, его ничуть не смущало - он стал оказывать старлетке знаки внимания.

"Ко мне подошел Сергей и начал со мной знакомиться. Спрашивал, откуда я, как дела. И предложил обменяться телефонами. А мне там было 18 лет и я: "Ого, давайте". Я дала свой телефон и он звонил полгода где-то", - вспоминает Ксения.

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Со временем звонки Гармаша стали все настойчивее - он приглашал ее к себе в Москву, и взамен обещал, что поможет ей с актерской карьерой. "Он меня звал на свидание, но я все время морозилась от него. А в один момент он позвонил мне и сказал: "Приезжай ко мне в Москву". Я сказала, ну как, я не могу. И после этого он еще раз позвонил и сказал: "Я вижу, что ты не хочешь стать классной актрисой? Я мог сделать из тебя классную актрису, поэтому ты подумай и приезжай", - признается Ксения.

Стоит отметить, что Сергей Гармаш родом из Херсона, однако всецело поддерживает военную политику страны-оккупанта, и даже принял приглашение террористической власти участвовать в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра.

Ранее про ухаживания известных российских артистов рассказал ведущий Слава Демин - он признался, что ему предлагали интимные отношения два мужчины-путиниста, которые и сейчас на российской сцене.

Также подарками осыпали и шоумена Владимира Остапчука - один из главных представителей эстрады страны-оккупанта оказывал ему дорогостоящие знаки внимания.

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