УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

18 июля 2021, 20:10

Спустя 10 месяцев после начала отношений Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались.

Ксения Мишина
Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом / instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом решила устроить отдых со своими подругами.

Вместе со своими детьми девушки отправились на курорт к морю.

Кадрами с отдыха Ксения Мишина поделилась в своем Instagram. Актриса, в окружении своих подруг и детей, позировала в бикини перед зеркалом. Также девушки сделали кадр на пляже, лежа в воде.

"Мои мышки. Обожаю. Спасибо, что всегда рядом. Познание и осознание себя в круге других женщин. Терапия. Встреча с собой, со своей женской сутью", – написала Ксения Мишина.

В то же время Александр Эллерт опубликовал фото из аннексированного Крыма, куда они приехали вместе с Ксенией Мишиной еще пару дней назад.

Реклама

Однако неизвестно, находится ли сейчас Ксения в Крыму или уже уехала оттуда после расставания с возлюбленным.

Как сообщал Главред, в апреле Ксения Мишина ездила на съемки в другую страну и намекнула на расставание - Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.

Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.

Однако накануне Звезда Крепостной и победительница Танцев со звездами объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого сама выбрала на шоу Холостячка.

новости шоу бизнеса Ксения Мишина
Сейчас вы просматриваете новость «Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВДПуть к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с МеркельУкраину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель На Украину налетит мощная гроза с ураганомНа Украину налетит мощная гроза с ураганом Питерская моль уже превратила Россию в АнтимирПитерская моль уже превратила Россию в Антимир

Последние новости

21:11

Климатологи бьют тревогу и прогнозируют вслед за наводнениями в Европе новую опасность

20:44

Названы 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху Видео

20:26

В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка Видео

20:10

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

19:47

Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Видео

Реклама
19:37

Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса Видео

19:30

"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств мнение

19:20

К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников

19:06

"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы Видео

18:51

"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Видео

18:44

Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды Видео

18:35

Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку Видео

18:11

Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

17:33

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

17:12

"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто Видео

17:04

Инфекционист назвал сроки более опасной волны коронавируса в Украине Видео

17:00

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

16:25

Цены на продукты рекордно взлетят: к чему готовиться украинцам Видео

16:14

Украину атакуют грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

16:13

"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке Видео

Реклама
15:55

Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег Видео

15:31

"Заломайте чмо, придурок": в Одессе сняли с авиарейса авторитета-антимасочника Видео

15:25

В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Видео

15:09

Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

15:04

Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео Видео

14:58

Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу Видео

14:47

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

14:36

На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

14:10

Два укола Moderna – и путь в ЕС открыт: вакцина из США поможет получить международный COVID-паспорт Видео

13:46

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Видео

13:37

Шокирующие кадры наводнения в Западной Европе: более 170 погибших, сотни пропали без вести Видео

13:34

В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом

13:03

СБУ готова вручить подозрение главе Минобороны РФ Шойгу: его ждут в Мариуполе 20 июля

12:27

В психбольнице на Днепропетровщине пациент убил медбрата стулом и сбежал

12:25

Мужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей истории Видео

11:54

Прожарка до +36 и грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды Видео

11:29

"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке Фото

10:32

Под Киевом из-за лютой непогоды погибли два человека – на них упало дерево Видео

10:29

В Киев доставили американскую вакцину от коронавируса Moderna Видео

10:18

Хотела помыть руки, поскользнулась и упала в воду: на Харьковщине утонула 6-летняя девочка

Реклама
09:42

"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине

09:39

"Кто обидел Дашу": в Харькове неадекватный мужчина проломил голову своей сожительнице Видео

09:03

В Каннах объявлены победители самого престижного киносмотра: Украина – среди лауреатов Видео

08:18

Коронавирус в Украине приутих: за сутки выявили всего 229 случаев заражения Видео

07:45

Питерская моль уже превратила Россию в Антимир мнение

07:42

В США свирепствует "эпидемия непривитых": из-за коронавируса Дельта больницы забиты до отказа Видео

07:10

"Самое крутое суперантитело": ученые обнаружили иммунную молекулу-убийцу COVID-19 Видео

06:30

Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины мнение

05:28

Не поступила в учебное заведение: в Днепре совершила суицид 15-летняя девочка

05:02

Кардиолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют отеки тела Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять