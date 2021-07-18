Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

Спустя 10 месяцев после начала отношений Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались.
Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом решила устроить отдых со своими подругами.
Вместе со своими детьми девушки отправились на курорт к морю.
Кадрами с отдыха Ксения Мишина поделилась в своем Instagram. Актриса, в окружении своих подруг и детей, позировала в бикини перед зеркалом. Также девушки сделали кадр на пляже, лежа в воде.
"Мои мышки. Обожаю. Спасибо, что всегда рядом. Познание и осознание себя в круге других женщин. Терапия. Встреча с собой, со своей женской сутью", – написала Ксения Мишина.
В то же время Александр Эллерт опубликовал фото из аннексированного Крыма, куда они приехали вместе с Ксенией Мишиной еще пару дней назад.
Однако неизвестно, находится ли сейчас Ксения в Крыму или уже уехала оттуда после расставания с возлюбленным.
Как сообщал Главред, в апреле Ксения Мишина ездила на съемки в другую страну и намекнула на расставание - Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.
Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.
Однако накануне Звезда Крепостной и победительница Танцев со звездами объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого сама выбрала на шоу Холостячка.