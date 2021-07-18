Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом / instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом решила устроить отдых со своими подругами.

Вместе со своими детьми девушки отправились на курорт к морю.

Кадрами с отдыха Ксения Мишина поделилась в своем Instagram. Актриса, в окружении своих подруг и детей, позировала в бикини перед зеркалом. Также девушки сделали кадр на пляже, лежа в воде.

"Мои мышки. Обожаю. Спасибо, что всегда рядом. Познание и осознание себя в круге других женщин. Терапия. Встреча с собой, со своей женской сутью", – написала Ксения Мишина.

В то же время Александр Эллерт опубликовал фото из аннексированного Крыма, куда они приехали вместе с Ксенией Мишиной еще пару дней назад.

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Однако неизвестно, находится ли сейчас Ксения в Крыму или уже уехала оттуда после расставания с возлюбленным.

Как сообщал Главред, в апреле Ксения Мишина ездила на съемки в другую страну и намекнула на расставание - Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.

Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.

Однако накануне Звезда Крепостной и победительница Танцев со звездами объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого сама выбрала на шоу Холостячка.