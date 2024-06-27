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Кристина Агилера устроила шоу для подруги российского олигарха

Алена Кюпели
27 июня 2024, 00:11
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Она приехала по случаю 30-летия модели Кристины Романовой, в Марракеше.
Кристина Агилера затусила с подругой олигарха РФ
Кристина Агилера затусила с подругой олигарха РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/ krissroma

Легендарная американская певица Кристина Агилера выступила на празднике по случаю дня рождения подруги российского миллиардера Владислава Доронина.

Она приехала по случаю 30-летия модели Кристины Романовой, в Марракеше. Романова, которая встречается с 61-летним Дорониным с 2015 года и имеет от него двоих детей, опубликовала фотографии, на которых ее несут на вечеринку несколько мужчин в черных накидках на золотом паланкине, как древнюю королеву, пишет Page Six.

В видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как Романова помогает Агилере спуститься по ступенькам, исполняя "Happy Birthday" и посылая модели воздушные поцелуи. В роликах в социальных сетях Романова также разрезает большой многоярусный белый торт с бантами, который выше именинницы.

видео дня
Кристина Агилера
Кристина Агилера / Скриншот Page Six

На другой фотографии, в другом наряде, она разрезает еще один гигантский торт с голубой глазурью и перьями, растущими сверху.

Доронин заработал состояние в 90-е годы, и покойный легендарный архитектор Заха Хадид называла его "русским Джеймсом Бондом".Среди знаменитых друзей Доронина — Кейт Мосс, Деми Мур и Леонардо Ди Каприо.

В 2013 году Page Six сообщила о вечеринке, состоявшейся в его доме в Майами, на которой присутствовали звезда "Великого Гэтсби", Вэл Килмер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Эби Розен и Саманта Бордман, Джули Маклоу, Питер Брант и Дерек Бласберг, в которых приняли участие обнаженные, раскрашенные модели в качестве декора.

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

выпустил новый клип на свой трек TK421. Приятно поражает то, что клип для всемирной звезды сняла украинка Таня Муиньо. Между тем, YouTube уже поставил возрастные ограничения на данное видео, ведь большую часть клипа Кравиц снимается голым.

Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

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