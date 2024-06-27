Кристина Агилера устроила шоу для подруги российского олигарха

Она приехала по случаю 30-летия модели Кристины Романовой, в Марракеше.

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Кристина Агилера затусила с подругой олигарха РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/ krissroma

Легендарная американская певица Кристина Агилера выступила на празднике по случаю дня рождения подруги российского миллиардера Владислава Доронина.

Она приехала по случаю 30-летия модели Кристины Романовой, в Марракеше. Романова, которая встречается с 61-летним Дорониным с 2015 года и имеет от него двоих детей, опубликовала фотографии, на которых ее несут на вечеринку несколько мужчин в черных накидках на золотом паланкине, как древнюю королеву, пишет Page Six.

В видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как Романова помогает Агилере спуститься по ступенькам, исполняя "Happy Birthday" и посылая модели воздушные поцелуи. В роликах в социальных сетях Романова также разрезает большой многоярусный белый торт с бантами, который выше именинницы.

видео дня

Кристина Агилера / Скриншот Page Six

На другой фотографии, в другом наряде, она разрезает еще один гигантский торт с голубой глазурью и перьями, растущими сверху.

Доронин заработал состояние в 90-е годы, и покойный легендарный архитектор Заха Хадид называла его "русским Джеймсом Бондом".Среди знаменитых друзей Доронина — Кейт Мосс, Деми Мур и Леонардо Ди Каприо.

В 2013 году Page Six сообщила о вечеринке, состоявшейся в его доме в Майами, на которой присутствовали звезда "Великого Гэтсби", Вэл Килмер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Эби Розен и Саманта Бордман, Джули Маклоу, Питер Брант и Дерек Бласберг, в которых приняли участие обнаженные, раскрашенные модели в качестве декора.

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Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

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