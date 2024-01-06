Кристина Агилера показала редкое фото со своей дочерью

Популярная поп-певица Кристина Агилера отметила Новый год, опубликовав несколько редких фотографий со своей 9-летней дочерью Саммер Рейн в Лас-Вегасе.
"Я и мое", — написала 43-летняя певица под серией снимков матери и дочери, опубликованных в Instagram в среду.
Агилера выглядела по-зимнему шикарно в роскошном корсетном топе с пайетками, надетом под длинную кремовую куртку-пуховик. Она дополнила ансамбль белыми сапогами до бедра и несколькими бриллиантовыми ожерельями.
На фото - головокружительный образ Агилера с дочкой:
Она также выбрала полный гламур в макияже. В частности, она использовала голубые "Смоки айз", а также подчеркнула губы и сделала бронзовый маникюр.
Напомним, ранее популярная поп-певица Кристина Агилера полностью разделась на фоне флага ЛГТП. Таким образом американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ-сообществу.
Ранее на своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит на плетеном пуфе. Обнаженные части тела певица прикрывает руками.
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