Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

Телеканал СТБ объявил о старте нового сезона популярного талант-шоу.

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Снова стартует талант-шоу / Коллаж Главред

Кратко:

Кто будет судить шоу

Что еще известно о проекте

23 августа на телеканал СТБ стартует новый сезон "Украина має талант".

Об этом сказано на странице телеканала в Instagram. "Сезон, посвященный людям, которые своим талантом творят будущее нашей страны. На сцену выйдут украинцы, которые вдохновляют, удивляют, рискуют, мечтают и не боятся быть собой. Те, чьи истории имеют право быть услышанными. Те, кем завтра будет гордиться вся страна", - сообщает медиа.

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Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Кроме того, стало известно, что в жюри в этом сезоне будут совершенно новые люди.

Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Среди них:

Украинский певец Артем Пивоваров

Актриса и телеведущая Елена Кравец

Украинский актер Стас Боклан

Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Ведущий проекта - Григорий Решетник.

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О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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