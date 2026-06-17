Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

Кратко:
- Кто будет судить шоу
- Что еще известно о проекте
23 августа на телеканал СТБ стартует новый сезон "Украина має талант".
Об этом сказано на странице телеканала в Instagram. "Сезон, посвященный людям, которые своим талантом творят будущее нашей страны. На сцену выйдут украинцы, которые вдохновляют, удивляют, рискуют, мечтают и не боятся быть собой. Те, чьи истории имеют право быть услышанными. Те, кем завтра будет гордиться вся страна", - сообщает медиа.
Кроме того, стало известно, что в жюри в этом сезоне будут совершенно новые люди.
Среди них:
- Украинский певец Артем Пивоваров
- Актриса и телеведущая Елена Кравец
- Украинский актер Стас Боклан
Ведущий проекта - Григорий Решетник.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что принц Джордж осенью поступит в Итонский колледж, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма.
Ранее также поклонники забили тревогу, глядя на новые кадры, опубликованные дочерью популярного российского певица Дмитрия Маликова Стефанией.
Вас также может заинтересовать:
- "Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю Никитюк
- Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением
- Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделал
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред