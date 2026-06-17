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Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

Алена Кюпели
17 июня 2026, 23:27
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Телеканал СТБ объявил о старте нового сезона популярного талант-шоу.
Снова стартует талант-шоу
Снова стартует талант-шоу / Коллаж Главред

Кратко:

  • Кто будет судить шоу
  • Что еще известно о проекте

23 августа на телеканал СТБ стартует новый сезон "Украина має талант".

Об этом сказано на странице телеканала в Instagram. "Сезон, посвященный людям, которые своим талантом творят будущее нашей страны. На сцену выйдут украинцы, которые вдохновляют, удивляют, рискуют, мечтают и не боятся быть собой. Те, чьи истории имеют право быть услышанными. Те, кем завтра будет гордиться вся страна", - сообщает медиа.

видео дня
Судьи
Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Кроме того, стало известно, что в жюри в этом сезоне будут совершенно новые люди.

Судьи
Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Среди них:

  • Украинский певец Артем Пивоваров
  • Актриса и телеведущая Елена Кравец
  • Украинский актер Стас Боклан
Судьи
Судьи "Украина має талант" / Фото СТБ

Ведущий проекта - Григорий Решетник.

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О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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