Красивая женщина без позиции: Надя Мейхер станцевала странный танец

Надя Мейхер удивила странным танцем в красном платье.

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Надя Мейхер удивила своим танцев / Коллаж Главред, фото Instagram/nadymeiher

Украинская певица, дизайнер и бывшая участница группы ВИАГра Надя Мейхер, которая не часто балует своих подписчиков свежими фото, поделилась странным видео на своей странице в Instagram.

На видео актриса и певица странно танцует, извиваясь и делая непонятные движения. Она также танцует в красном платье, которое не сильно облегает певицу. Свой танец она также решила исполнить под акустическую мелодию без слов.

Впрочем, не всем ее подписчикам нравится смотреть на посты, где Мейхер продолжает молчать о том, что Россия напала на Украину и терроризирует ее уже два года.

видео дня

На видео - Надя Мейхер танцует в красном платье:

"Красивая женщина без позиции. Интересно как живется молчунам?", - спрашивает одна из пользовательниц.

Напомним, ранее Мейхер показаласолнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.

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