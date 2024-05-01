Кошевой рассказал, как общается с Зеленским и о чем говорит с президентом

Украинский комедийный актер и телеведущей Евгений Кошевой рассказал о том, как сейчас общается со своим близким другом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как рассказал он изданию KP.ua, Кошевой с Зеленским общаются редко. "В основном переписываемся. Или, если у него есть свободное время, мы можем созвониться. Обычно это происходит очень поздно вечером. Пару раз виделись. Хотелось бы почаще, но мы осознаем его занятость, уровень его ответственности, его рвение к победе, и мы все его в этом поддерживаем", - говорит артист.
Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
Кошевой добавляет, что говорят они с президентом Зеленским на разные темы.
"Мы общаемся на разные темы. За что зацепились – о том и говорим. Часто рассказываем о поездках к военным. И, кстати, так совпадает, что мы с президентом часто бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первыми едем куда-нибудь с выступлениями или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место. Или наоборот – он посещает какую-нибудь позицию, а вскоре и мы туда едем. Так выходит", - рассказывает он.
Напомним, ранее дочь Кошевого Варвара выбрала творческую профессию, несмотря на предостережение Кошевого. Кроме того, старшая дочь артиста собирается учится не в Украине, а в Польше.
Ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.
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