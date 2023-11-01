УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кошевой рассекретил, на кого будет учится старшая дочь Варвара

Алена Кюпели
1 ноября 2023, 18:25
Юморист раскрыл планы взрослой дочери.
Евгений Кошевой раскрыл планы дочери
Евгений Кошевой раскрыл планы дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/evgenii.koshevoy

Старшая дочь украинского комедийного актера и телеведущего Евгения Кошевого Варвара уже определилась с будущей профессией.

Об этом в программе ЖВЛ рассказал ее папа Евгений Кошевой.

По словам артиста, его дочь Варвара выбрала творческую профессию, несмотря на предостережение Кошевого. Кроме того, старшая дочь артиста собирается учится не в Украине, а в Польше.

видео дня

Кошевой говорит, что хоть они с женой боятся отпускать дочь в другую страну, однако не будут запрещать.

"Мы поговорим об этом, я думаю, уже в одиннадцатом классе, когда Варвара уже скажет, что я через год уеду, и посмотрим, как отреагирует Ксения (жена Кошевого – прим. ред.)", - добавляет артист.

Напомним, ранее Старшая дочь украинского комедийного актера и телеведущего Евгения Кошевого Варвара, поразила своим новым фото.

Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.
Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евгений Кошевой новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

18:59 Мир
РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

18:30 Украина
Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

17:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:30

Подозрения сняты: Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиками - СМИ

19:17

Появились громкие подробности вчерашних ударов ВСУ по оккупантам в Донецке

19:10

Об Арестовиче и "поражении" в войнемнение

19:01

Как сделать прическу без "бабского" объема: стилист указал на ошибку, которая старит

18:59

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
18:30

РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

18:27

Черная пятница 2023: лживый маркетинг или реальные скидки

18:25

Кошевой рассекретил, на кого будет учится старшая дочь Варвара

18:01

Шойгу грозит уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ

Реклама
17:59

Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

17:47

Командир "исчез" вместе с батальоном: в РФ пытаются скрыть гибель сотни оккупантов от HIMARS

17:46

Жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика

17:41

Будут ли повестки рассылать на смартфоны: в Минобороны рассказали о смарт-мобилизации

17:35

"Разделяй и властвуй": Ягун объяснил, как противостояние ФСБ и Минобороны повлияет на РФ

17:27

"Невозможно сосчитать": оккупанты серьезно укрепляют линию обороны и мешают ВСУ

17:15

Техно-октябрь в Хмельницком, Червонограде и Борисполе: Фокстрот открыл 2 магазина и обновил 1 новости компании

17:03

РФ может бить ракетами из Новороссийска: генерал СБУ раскрыл тревожный сценарийВидео

17:00

"Прошу не доверять": Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников

16:52

Почему нельзя занимать деньги вечером: как правильно давать в долг

16:47

Как влияет режим сна на вес: эксперт рассказал, как люди незаметно толстеют

Реклама
16:44

Почему Bayraktar "не видно" на фронте: офицер ГУР раскрыл один нюанс

16:32

Как и когда оформить прибавку к пенсии: кому из пенсионеров повезет

16:30

Что нельзя делать 2 ноября, чтобы не было проблем с деньгами: приметы дня

15:58

Северная Корея передала РФ миллион снарядов, их хватит на 2 месяца – Bloomberg

15:57

"Путин умер": в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора

15:50

Что будет, если Луна удалится от Земли: ждать ли планетарной катастрофы

15:47

Больше нет сил: жена Виктора Павлика в слезах показала свое материнство

15:46

Чем нельзя мыть зеркала: запрещенные средства, которые оставляют разводыВидео

15:30

"Хотят снова оккупировать город": генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском

15:25

Быстро и без сантехника: как пробить раковину на кухне

15:20

Украинцев эвакуируют из Сектора Газа: сколько людей хотят уехать

15:15

Воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области РФВидео

15:10

Китайский гороскоп на завтра 2 ноября: Собакам – разочарование, Кабанам - обида

15:09

Заставляли стоять на коленях: популярная украинская актриса рассказала про буллинг в школе

15:03

Ракеты попали по базам РФ: в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму

14:52

Пограничники больше не принимают документы в "Дії" для выезда за границу

14:36

"Мир будет полыхать": астролог рассказал, что нельзя делать на новолуние 13 ноябряВидео

14:34

Ксения Мишина рассекретила свой вес

14:17

Обновленный хит Кароль и помощь ВСУ от Януковича: чем удивит Вечерний Квартал в новых концертах

14:08

Иван Дорн собрался петь и плясать на дорогом курорте перед россиянами - блогер

Реклама
13:59

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

13:45

За месяц Армия дронов поразила 175 вражеских танков и 245 пушек – Минцифры

13:32

Слишком горячий Хэллоуин: Alina Pash снялась топлес

13:30

Деньги польются рекой: астролог назвал самые прибыльные дни ноября 2023

13:24

Будет 7 неудачных дней: астролог назвал худшие даты ноября 2023Видео

12:57

Астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре можно путешествовать

12:46

ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

12:45

"Воткнул Путину по самые помидоры": актер из РФ Панин похвастался новым паспортом на фоне украинского флага

12:23

Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

12:11

Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал причины расставания со второй женой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять