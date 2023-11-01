Кошевой рассекретил, на кого будет учится старшая дочь Варвара

Старшая дочь украинского комедийного актера и телеведущего Евгения Кошевого Варвара уже определилась с будущей профессией.
Об этом в программе ЖВЛ рассказал ее папа Евгений Кошевой.
По словам артиста, его дочь Варвара выбрала творческую профессию, несмотря на предостережение Кошевого. Кроме того, старшая дочь артиста собирается учится не в Украине, а в Польше.
Кошевой говорит, что хоть они с женой боятся отпускать дочь в другую страну, однако не будут запрещать.
"Мы поговорим об этом, я думаю, уже в одиннадцатом классе, когда Варвара уже скажет, что я через год уеду, и посмотрим, как отреагирует Ксения (жена Кошевого – прим. ред.)", - добавляет артист.
Напомним, ранее Старшая дочь украинского комедийного актера и телеведущего Евгения Кошевого Варвара, поразила своим новым фото.
Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.
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