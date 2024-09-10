Кошевой показался на Донбассе: что произошло

Евгений Кошевой отправился на Донбасс, поддержать воинов ВСУ.

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Евгений Кошевой повез помощь на Донбасс / Коллаж Главред, фото ТСН

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой показался на Донбассе и рассекретил, почему он там оказался.

Как пишет ТСН, Кошевой приехал с благотворительной помощью, которую привез военным.

В частности, он побывал на востоке страны вместе с коллегами из Студии "Квартал 95" и друзьями-артистами. Юмористы посетили прифронтовые города, такие как Изюм, Славянск, Павлоград, Краматорск и Покровск.

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"Мы не останавливаемся поддерживать и помогать нашим военным. Продолжаем ездить к нашим ребятам в прифронтовые города, чтобы поднять им настроение и боевой дух. Недавно вернулись из Донбасса и продолжаем помогать нашим защитникам всем, что им сейчас очень необходимо", - заявил Евгений Кошевой.

Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

Ранее известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировалслужбу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95" Александра Пикалова в Нацгвардии.

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