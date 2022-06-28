Королева думает, что она Волочкова: певица публикует странные "балетные" видео

Наташа Королева каждый день пытается удивить своих поклонников/ Instagram

Украинская певица Наталья Королева, которая молчит о войне в Украине и голышом любит постоять на голове, решила попробовать себя в балетном искусстве.

В частности, Телеграмм-канал "Звездач" опубликовал видео, на котором Наташа Королева пытается показать балетные телодвижения, подпрыгивая в тесном топе.

В замедленном режиме Королева сигает на террасе в обтянутом топе, потряхивая своими телесами. В качестве саундтрека певица-"путинистка" выбрала песню Аллы Пугачевой "Балет".

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Напомним, ранее Наташа Королева на своей странице в Instagram решила поделиться своими размышлениями относительно спорта в их жизни с Тарзаном-стриптизером. Она рассказала, что ее муж многие годы пытался привить ей любовь к спорту, но у него это не получилось.