Копия мама: Маша Ефросинина показала взрослую дочь

Известная украинская телеведущая, блогер и светская львица Маша Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram фотографией своей дочери Наны, которой исполнилось 19 лет.

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: "подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!". И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever", - написала телеведущая

Многие звезды поздравили дочь Маши Ефросининой с днем рождения. Кроме того, многие фоловеры и поклонники звезды отметили, что она очень похожа на свою мать.

"Одно лицо с мамой. Счастливой и беззаботной жизни этой милой девушке", "Будто на фото вы, только фильтр добавили", "Впервые слышу, что есть дочь. Знала про сыночка. На фото Маша, только с фотошопом, очень крутым кстати. Она нереально красивая девочка и уверена, что такая же умная, как и мама", - пишут они.

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала историю о том, как непросто поначалу складывались отношения с ее теперешним мужем и отцом ее детей Тимуром Хромаевым. Откровенным воспоминанием звезда поделилась в новом выпуске своего шоу "Взрослые девочки", которое она ведет с певицей Олей Поляковой.

Ефросинина говорит, что познакомилась с Хромаевым 20 лет назад в Ялте. Они несколько месяцев встречались, потом у них случился интим. И мужчина вдруг исчез с радаров.

"Мне 22. У нас было несколько месяцев такого встречания, мы переспали и он исчез. Проходит месяц. У меня день рождения, 25 мая, и в тот же день мне вручают премию, была такая "Черная жемчужина". Я на своей арендованной квартире, готовлюсь, сижу и думаю: очередная моя премия, очередной мой светский выход и я одна. Да не хочу я снова идти одна, хочу появиться на мероприятии национального масштаба, на тот период, с красивым мужчиной под руку", ‒ рассказала телеведущая.

