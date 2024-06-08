Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь

Джессика Альба - гордая мама своей взрослой дочери.

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Джессика Альба и ее дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

Голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.

На своей странице в Instagram, актриса опубликовала видео, состоящее из фотографий девочки. На них есть и младенческие фотографии, а также изображения уже взрослой и красивой девушки. К слову, дочь Джессики Альбы очень похожа на свою маму.

Только вот она уже сильно выше своей знаменитой мамы.

видео дня

"Моя милая 16-летняя Хонор. Я плачу, когда пишу это — это самое нежное чувство на свете — быть твоей мамой. Твой милый, но мудрый характер с первого дня — вдохновляет. Ты чуешь фальшивых людей, как никто другой. Ты легко отстаиваешь свою правду, ты внимательна и добра и глубоко заботишься обо всех, кто тебя окружает", - пишет она.

По словам Альбы, она очень гордится своей дочерью. "Я так горжусь тобой за то, что ты выбираешь то, что кажется правильным, а не то, что круто, за то, что ты последовательно ставишь свое психическое здоровье превыше всего и за то, что не извиняешься за свою мечту. Ты мощный человек, и тебе всего 16!" - написала гордая мама.

Со своим будущим мужем Кэшом Уорреном звезда познакомилась в 2004-м году, на съемках "Фантастической четверки". Через три года, 27-го декабря 2007-го года, Альба и Уоррен объявили о помолвке. Обручилась пара 19-го мая 2008-го года в Лос-Анджелесе, а уже в июне Джессика родила дочь Онор Мари.

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