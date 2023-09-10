Константин Меладзе записал песню с экс-ВиаГрой - Вера Брежнева отреагировала

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе не высказывал публично свою позицию относительно войны в Украине. Поговаривают, что это могло быть одной из причин, по которым Вера Брежнева, которая открыто поддерживает свою страну, решила развестись с ним.
Пара слухи про расставание никак не комментирует, но выход новой романтической песни, которую Меладзе записал с одной из своих подопечных из девичьей группы ВИА Гра Софией Тарасовой, вызвала новую волну сплетен.
Трек уже появился на официальном канале композитора в YouTube, а также на музыкальных площадках страны-оккупанта, что вызвало у аудитории возмущение. Не понравился поклонникам Меладзе и выбор партнерши по дуэту: киевлянка София Тарасова 24 февраля расплывчато высказалась про вражду "братских культур", и с тех пор перестала комментировать российскую агрессию. Из страны-агрессора, куда Тарасова переехала еще до войны, она выбралась, и сейчас осела в Германии.
Стоит отметить, что Вера Брежнева с энтузиазмом отреагировала на то, что ее муж изображает любовь на экране с более молодой "виагрой". На своей странице в Instagram она опубликовала анонс композиции с призывом слушать "потрясающую песню".
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Также Миша Романова, экс-участница группы ВИА Гра, рассказала про громкую ссору с Верой Брежневой. Конфликт произошел, когда певица уже покинула коллектив ради сольной карьеры.
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