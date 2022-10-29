Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновья

Кондратюк / соцсети

Украинский шоумен и телеведущей Игорь Кондратюк рассказал, почему его сыновья Сергей и Данил не идут воевать на передовую.

В интервью Rostyslove Production на YouTube, известный продюсер рассказал, что от призыва сыновья убегать не будут. "Двое парней живут в Киеве. Работают. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка", – поделился продюсер.

Сам Кондратюк добавил, что подпадает под четвертую волну мобилизации и возьмет в руки оружие, если потребуется.

"Двое парней живут в Киеве. Работают. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка", – поделился продюсер.