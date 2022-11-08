Кончаловский приехал на Донбасс снимать кино об украинском горе

Егор Кончаловский / ТСН

Российский режиссер Егор Кончаловский приехал в оккупированный Донецк, чтобы снять фильм о том, что россияне творят с Украиной и украинцами.

По информации РосСМИ, главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин лично встретился с режиссером. Кончаловский очаровался украинским Донецком, над которым Россия издевается уже 8 лет.

"Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия", - отметил Кончаловский.

Пушилин обсудил съемку документального фильма о Донбассе и оккупантах. Создание такой ленты он назвал "нужным делом".

Напомним, ранее стало известно, что телеканал 1+1 покажет документальный проект "Відбудуємо", посвященный восстановлению культурного наследия украинского народа, пострадавшего от рук российских оккупантов. Премьера первых двух серий состоится в Национальном марафоне "Єдині новини" 9 ноября в 18:50 и 21:30.

Автором идеи и производителем фильма является ООО Банк идей.

За шесть месяцев полномасштабного вторжения враг нанес более 17 тысяч ударов по всей территории Украины. Авиа, ракетными и артиллерийскими ударами были выжжены и уничтожены целые города, а вместе с ними – многовековая история украинского народа и его архитектурные достижения.

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