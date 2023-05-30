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Концерты путинистки Ольги Бузовой отменят в Израиле

Анна Подгорная
30 мая 2023, 13:22 обновлено 30 мая, 13:22
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Цивилизованный мир не желает видет артистов из страны-оккупанта, которые поддерживают войну, и Бузова - не исключение.
Ольга Бузова
Ольгу Бузову "отменяют" в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzova86

Российская певица-путинистка Ольга Бузова поддерживает войну в Украине и с 2017 года внесена в базу "Миротворца". В октябре 2022 года артистка попала в санкционный список СНБО.

Теперь Бузову не желают видеть и в Израиле. У поклонницы геноцида украинцев был запланирован мини-тур на 4 концерта на Земле Обетованной, но украинские активисты постарались, чтобы не пустить певунью на сцену Хайфы и Беэр-Шевы, а это два концерта из четырех.

На данный момент билеты продаются только на концерты в Тель-Авиве, однако не исключено, что и их в скорости отменят. Украинская диаспора способствует тому, чтобы не допустить путинистку на израильские сцены.

видео дня

К слову, это не первая "атака" украинских активистов на Ольгу Бузову. Во время ее поездки в Швейцарию певице предлагали пообщаться про войну в Украине, показать видео убитых мирных жителей и выяснить, за это ли она подпевает пропагандистам и руководителям страны-агрессора. Испуганная путинистка просто сбежала от ответа.

Афиша концертов Бузовой
Ольгу Бузову "отменяют" в Израиле / biletru.co.il

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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