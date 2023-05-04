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Комаров в "Мир наизнанку" покажет, как живет один из самых опасных городов Колумбии

Алена Кюпели
4 мая 2023, 12:44 обновлено 4 мая, 12:48
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Дмитрий Комаров рискнет и покажет зрителям, как выглядит опасность. Он даже не будет снимать бронежилет.
Дмитрий Комаров в
Дмитрий Комаров в "Мир наизнанку" - Колумбия / пресс-служба 1+1

В эту пятницу, 5 мая, в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового выпуска "Мира наизнанку", снятого до полномасштабного вторжения.

В программе начинается цикл выпусков о колумбийском городе Буэнавентура, который называют самым опасным в стране. Оно является эпицентром мирового наркотрафика.

"О нем не найдешь информации в путеводителях, а видеосюжеты оттуда – настоящая редкость. Все из-за непомерно высокого уровня преступности в городе", - сообщает пресс-служба 1+1.

видео дня

По данным телеканала, Буэновентура стала эпицентром столкновений между различными вооруженными группировками, каждая из которых держит свой район и постоянно пытается захватить новый, чтобы расширить сферу влияния и свой бизнес. Каждый район Буэнавентуры напоминает отдельное государство со своими президентами и порядками. Но четких указателей, где проходит граница между ними, не существует. Поэтому местные жители называют такие границы невидимыми и наиболее всего боятся их пересечь. Если по ошибке перейдешь невидимую границу, это может стоить жизни.

Стало известно, что во время съемок команда не снимала те самые бронежилеты, которые Дмитрий Комаров испытывал на прочность в прошлом выпуске. Ведь каждый день в Буэнавентуре происходят перестрелки.

"Дмитрий Комаров вместе с командой рискнул посетить город и показать его изнутри. Он встретится с волонтером по имени Хуан, активистом и правозащитником. Рискуя жизнью, Хуан помогает семьям, чьи близкие погибли от группировок. Колумбиец проведет телеведущему экскурсию на бронированном автомобиле и покажет некоторые невидимые границы Буэновентура", - анонсирует телеканал.

Как живут местные в таком опасном городе, и чем закончится одна из самых экстремальных экскурсий команды в Буэнавентуре, смотрите в новом выпуске "Мира наизнанку" уже в эту пятницу в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".

Дмитрий Комаров Телеканал 1+1
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