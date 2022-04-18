Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"

Коля Серга выступил против сноса памятников Пушкину / instagram.com/thekolya

Музыкант и телеведущий Коля Серга сейчас защищает родину в ТРО Одессы. В свободное от службы время он записывает информационные, мотивирующие и просто поднимающие настроение украинцам видео.

Недавно по стране прокатилась волна сносов памятников российских деятелей культуры и искусства. Серга выступил против этого, так как подобные акции, по мнению артиста, уподобляют украинский народ к русским оркам.

"Уничтожение культуры – это пособничество диктаторскому режиму. Вспомните, сколько гениев были репрессированы в сталинские времена. Раб уничтожает то, чего не может понять сам. Человек творческий, человек вольный интегрирует. Он собирает лучшее, что есть у других, дорабатывает и филигранно вплетает в свою культуру. Если мы хотим выглядеть орками, как сейчас выглядят большинство россиян, тогда давайте уничтожать. Давайте запрещать, унижать. Но перед нами открываются такие перспективы... На нас смотрит весь мир. Мы подаем ему пример. Пример стойкости, рассудительности, порядочности и единства", - считает он.

Серга подчеркнул - мир не отказался от немецких и австрийских философов, поэтов и музыкантов лишь потому, что они по несчастливой случайности оказались соотечественниками Гитлеру с его нацизмом и безумными идеями.

Так происходит и сейчас - современная рф бесконечно далека от того, что в цивилизованном обществе принято считать "русской культурой". Современная рф - это не пушкин и лермонтов, это путинист басков и трусы из Что будет дальше.

"Вы думаете, что солдаты в российской форме, которые сейчас топчут наши земли, знакомы с трудами Пушкина вне школьной программы? Или вы думаете, что Путин взахлеб под одеялом с фонариком читал Толстого?... Мы боремся с Россией. Но современная Россия – это не Пушкин, Лермонтов и Высоцкий. Современная Россия – это Басков, Моргенштерн и "Что было дальше". Давайте запрещать только то, что разрушает нашу культуру и с благодарностью принимать то, что ее развивает", – отметил артист.

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Ранее Коля Серга в песне жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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