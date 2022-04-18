УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"

18 апреля 2022, 20:10

По мнению артиста, это делает украинцев похожими на орков - скудоумных, необразованных, испытывающих ненависть ко всему живому и прекрасному.

Коля Серга выступил против сноса памятников Пушкину / instagram.com/thekolya

Музыкант и телеведущий Коля Серга сейчас защищает родину в ТРО Одессы. В свободное от службы время он записывает информационные, мотивирующие и просто поднимающие настроение украинцам видео.

Недавно по стране прокатилась волна сносов памятников российских деятелей культуры и искусства. Серга выступил против этого, так как подобные акции, по мнению артиста, уподобляют украинский народ к русским оркам.

"Уничтожение культуры – это пособничество диктаторскому режиму. Вспомните, сколько гениев были репрессированы в сталинские времена. Раб уничтожает то, чего не может понять сам. Человек творческий, человек вольный интегрирует. Он собирает лучшее, что есть у других, дорабатывает и филигранно вплетает в свою культуру. Если мы хотим выглядеть орками, как сейчас выглядят большинство россиян, тогда давайте уничтожать. Давайте запрещать, унижать. Но перед нами открываются такие перспективы... На нас смотрит весь мир. Мы подаем ему пример. Пример стойкости, рассудительности, порядочности и единства", - считает он.

Серга подчеркнул - мир не отказался от немецких и австрийских философов, поэтов и музыкантов лишь потому, что они по несчастливой случайности оказались соотечественниками Гитлеру с его нацизмом и безумными идеями.

Так происходит и сейчас - современная рф бесконечно далека от того, что в цивилизованном обществе принято считать "русской культурой". Современная рф - это не пушкин и лермонтов, это путинист басков и трусы из Что будет дальше.

"Вы думаете, что солдаты в российской форме, которые сейчас топчут наши земли, знакомы с трудами Пушкина вне школьной программы? Или вы думаете, что Путин взахлеб под одеялом с фонариком читал Толстого?... Мы боремся с Россией. Но современная Россия – это не Пушкин, Лермонтов и Высоцкий. Современная Россия – это Басков, Моргенштерн и "Что было дальше". Давайте запрещать только то, что разрушает нашу культуру и с благодарностью принимать то, что ее развивает", – отметил артист.

Читайте также"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в Украине

Ранее Коля Серга в песне жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес вторжение России военное вторжение российское вторжение Коля Серга новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – врагиГороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозкиВ Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреляУникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера МоскваПропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера Москва "Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина
Поддержите Главред

Последние новости

20:11

В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ: как она изменилась – фото

20:10

Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"Видео

20:10

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

19:56

У Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войнойВидео

19:53

Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств

Реклама
19:33

Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - ЗалужныйВидео

19:31

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбассмнение

19:26

Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервыВидео

19:21

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

19:15

Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь КуниковВидео

18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителейВидео

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

Реклама
17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

Реклама
14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять