"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языке

Jerry Heil перепела песню Басты Сансара / instagram.com/thejerryheil

Певица Jerry Heil представил кавер на известный хит Басты Сансара. Песню девушка выбрала не случайно.

По ее словам Сансара - это та песня, которая неизменно вызывает у нее слезы.

Поэтому Jerry Heil решила отдать дань уважения любимому треку. Она перевела текст на украинский язык, и исполнила песню в собственном стиле под аккомпанемент клавишных.

Ее Сансара получилась очень мелодичной и чувственной.

"Перевела песню Сансара... Мало какая песня может пробить на слезы, но эта - каждый раз... Как вам перевод?" - подписала видео певица.

Реклама

Поклонники пришли в восторг от любимой песни в новой аранжировке:

"Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала ещё более чувственной. Просто мурашки".

"Это СУПЕР... можно влюбиться в эту песню заново..."

"Прекрасное исполнение и перевод! До мурашек ❤️"

"Невероятно".

Читайте такжеРегина Тодоренко снимется в постельной сцене в причудливом инопланетном образе

Ранее Jerry Heil ответила на слухи о ее гомосексуальной ориентации.

Другие интересные новости: