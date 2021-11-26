УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языке

26 ноября 2021, 16:41
Прослушать новость
Остановить

Известный хит получил от певицы настоящее перерождение.

Jerry Heil перепела песню Басты Сансара / instagram.com/thejerryheil

Певица Jerry Heil представил кавер на известный хит Басты Сансара. Песню девушка выбрала не случайно.

По ее словам Сансара - это та песня, которая неизменно вызывает у нее слезы.

Поэтому Jerry Heil решила отдать дань уважения любимому треку. Она перевела текст на украинский язык, и исполнила песню в собственном стиле под аккомпанемент клавишных.

Ее Сансара получилась очень мелодичной и чувственной.

"Перевела песню Сансара... Мало какая песня может пробить на слезы, но эта - каждый раз... Как вам перевод?" - подписала видео певица.

Реклама

Поклонники пришли в восторг от любимой песни в новой аранжировке:

"Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала ещё более чувственной. Просто мурашки".

"Это СУПЕР... можно влюбиться в эту песню заново..."

"Прекрасное исполнение и перевод! До мурашек ❤️"

"Невероятно".

Читайте такжеРегина Тодоренко снимется в постельной сцене в причудливом инопланетном образе

Ранее Jerry Heil ответила на слухи о ее гомосексуальной ориентации.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Баста новости шоу бизнеса Jerry Heil
Сейчас вы просматриваете новость «"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языке». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине резко рухнули цены на топливоВ Украине резко рухнули цены на топливо Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минут 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021
16:55

Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные бури

16:55

Зеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнул

16:52

Битва с РФ, вагнергейт, "война" с Ахметовым и стычка с Бутусовым: главное из марафона ЗеленскогоВидео

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языкеВидео

16:25

"Я крепкий парень, но...": о чем сожалеет президент Зеленский

Реклама
16:19

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

16:13

"Люди не видят": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

16:10

Новый штамм COVID-19 из ЮАР: чем он опасен и почему хуже "Дельты"

16:07

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

16:00

"Мы говорим о черт знает чем": на пресс-конференции Зеленского поссорились журналистыВидео

15:51

Ранее ковид "душил" Европу, теперь – нас: Зеленский объяснил высокую смертность в Украине

15:46

Ремонт объездной Хотина по программе "Большая стройка" полностью завершится в 2022 году

15:42

В Украине упростили замену оператора мобильной связи при сохранении номера: подробности

15:23

Майданов не будет, люди видят, что мы делаем, мы не ворье какое-то - Зеленский

15:21

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

15:18

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

15:12

Регина Тодоренко снимется в постельной сцене в причудливом инопланетном образе

15:04

У Путина ответили на заявление Зеленского о государственном перевороте

14:59

"Никаких приказов": Зеленский опроверг давление на глав фракций и группВидео

14:49

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

Реклама
14:31

"Некорректно связывать медиа с конфетами": Зеленский прокомментировал фурор сериалов Квартала в РФ

14:28

Есть красные линии: Зеленский пояснил, чего не должны делать олигархи в Украине

14:21

Зеленский рассказал, отправит ли в отставку главу ОПВидео

14:18

"Краешек ватрушки видно": Холостячка Ксения Мишина раззадорила поклонников фото в бикини

14:05

Беларусь "устала" от мигрантов и может направить их в Украину – МИД ПольшиВидео

13:54

Турчинов - один из тех, кто терял Крым, а Порошенко - Донбасс - ЗеленскийВидео

13:49

Нелегальные сигареты на украинский рынок поставляют отечественные предприятия – эксперт

13:43

Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить

13:43

В Одессе снесли скандальный памятник "коронавируса с влагалищем"

13:34

"Голос Ахметова на записи не звучал": Зеленский раскрыл детали готовящегося госпереворота

13:14

Зеленский пока не готов идти на второй президентский срокВидео

13:13

"Это война не со мной": Зеленский отреагировал на слухи о военном положении

13:00

"Мне стыдно": Зеленский рассказал, кто организовал и сорвал операцию по задержанию вагнеровцев

13:00

Гороскоп на завтра 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

12:58

В Европе хотят, чтобы мы начали общаться с Россией - Зеленский

12:47

"Считают дураками и блокируют": в Киеве женщине хотели продать дорогущую игрушку с фальшивой скидкой

12:33

Зеленский поставил точку в слухах об открытой войне Украины с Россией

12:28

Зеленский заявил о вероятности государственного переворота в декабре

12:27

"Мы в начале большой войны": Зеленский сделал заявление о борьбе с олигархами в УкраинеВидео

12:23

Убрать грудь и добавить крылья: в Киеве предлагают обновить монумент "Родина-Мать"

Реклама
12:20

1+1 приступил к съемкам сериала Алмаз со Станиславом Бокланом и Дмитрием Суржиковым в главных ролях

12:11

Водитель фуры, который раздавил такси под Харьковом, был пьянВидео

12:08

"Большая стройка": в национальных природных парках создадут инфраструктуру для туристов

12:04

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

11:55

Всемирно известный британский певец Эд Ширан посетил Киев и выразил восхищение Украиной

11:36

В Украине обновили зоны карантина: "желтыми" стали еще 2 области, а оранжевых регионов теперь меньшеВидео

11:35

"Будет ли война с Россией?": Данилов рассказал о готовности УкраиныВидео

11:22

К Новому году волна коронавируса спадет, а для вакцинированных откроют курорты - КузинВидео

11:19

Налетит сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

10:43

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять