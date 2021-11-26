"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языке

Известный хит получил от певицы настоящее перерождение.
Певица Jerry Heil представил кавер на известный хит Басты Сансара. Песню девушка выбрала не случайно.
По ее словам Сансара - это та песня, которая неизменно вызывает у нее слезы.
Поэтому Jerry Heil решила отдать дань уважения любимому треку. Она перевела текст на украинский язык, и исполнила песню в собственном стиле под аккомпанемент клавишных.
Ее Сансара получилась очень мелодичной и чувственной.
"Перевела песню Сансара... Мало какая песня может пробить на слезы, но эта - каждый раз... Как вам перевод?" - подписала видео певица.
Поклонники пришли в восторг от любимой песни в новой аранжировке:
"Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала ещё более чувственной. Просто мурашки".
"Это СУПЕР... можно влюбиться в эту песню заново..."
"Прекрасное исполнение и перевод! До мурашек ❤️"
"Невероятно".
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Ранее Jerry Heil ответила на слухи о ее гомосексуальной ориентации.
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