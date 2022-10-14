"Когда увидел надпись "Украина" - радостно побежал": защитник Мариуполя "Орест" пришел в эфир "1+1"

Защитник Мариуполя "Орест" пришел в эфир "1+1" / Пресс-служба "1+1"

Студию легендарного утреннего телешоу "Сніданок с 1+1" 14 октября, в День украинских защитников и защитниц посетил фотограф и пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") ‒ снимки которого з осажденного завода "Азовсталь" облетели без преувеличения, весь мир.

Сам Дмитрий говорит, что не может пока порадоваться как следует своему освобождению из русского плена ‒ поскольку еще многие украинские бойцы по-прежнему в застенках.

"Физически я себя чувствую хорошо, реабилитация проходит отлично. Конечно, сейчас радоваться в полной мере невозможно, потому что до сих пор многие наши ребята остаются в плену, продолжается война. Об этом не стоит забывать. Однако у меня есть такое мнение, что можно немного позволять себе радоваться, сегодня такой праздник, но никогда не забываю о той боли, которая сейчас всегда вместе с нами. Пока мы всех не отнимем, пока не победим", ‒ говорит Козацкий.

Дмитрий "Орест" Козацкий и Екатерина "Пташка" Полищук / Пресс-служба 1+1

Дмитрий признается, что до последнего верил ‒ Украина его не бросит и обмен состоится.

"Я столько времени об этом думал. Представлял ‒ какой будет встреча с родными и близкими. И когда увидел надпись "Украина" – я просто кинулся бежать от радости. В тот момент эмоции просто переполняли. Ты чувствуешь свободу, а для нашей страны, нашей нации – это очень важно", ‒ говорит он.

После возвращения домой на Дмитрия свалилась слава ‒ его часто узнают прохожие на улице. Но его такое внимание приводит в смущение и подчеркивает ‒ он не звезда и не герой.

"Я просто делал свою работу. Я не герой, я фотографирую героев. Если бы не эти артиллеристы, пехота, минометчики и другие подразделения – этих фото просто не было. И это для меня чрезвычайная честь фотографировать таких людей", ‒ подытожил Козацкий.

Напомним, ранее 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

А стране-агрессору, России, в свою очередь вернули кума диктатора Путина ‒ Виктора Медведчука. И 55 российских оккупантов.

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