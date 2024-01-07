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Клопотенко эмоционально раскритиковал праздник Крещения - в чем причина

Анна Подгорная
7 января 2024, 20:17
Евгений Клопотенко высказал свое мнение про главную традицию зимнего торжества.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко раскритиковал купание в проруби на Крещение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

В субботу, 6 января, Украина впервые праздновала Крещение Господне по новоюлианскому календарю. Одной из главных традиции в этот день является купание в проруби - считается, что этот обряд способен подарить избавление от грехов и крепкое здоровье.

Украинский кулинар и популяризатор украинской кухни и прочих традиций Евгений Клопотенко в этом году выступил против купания в проруби на Крещение.

На своей странице в Instagram шеф-повар назвал эту традицию бесполезной и несоответствующей истинно украинским устоям. Подкрепившись авторитетом этнографов он рассказал, что ныряние в прорубь, как элемент праздника, не был зафиксирован на территории Украины до средины 20 века. Из этого он сделал вывод, что традиция к нам пришла от оккупантов.

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"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины. А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России и ее идея - не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку", - рассказывает звездный кулинар.

В комментариях мнения читателей Клопотенко разошлись: одни соглашаются со словами Евгения, другие - делятся своим опытом и противоположным мнением.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко раскритиковал купание в проруби на Крещение / instagram.com/klopotenko

Ранее украинская певица и ведущая Оля Цибульская, которой активно приписывали роман с ее кумом и близким другом - певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо), рассказала про отношения с известным мужчиной.

Также звезда "Танців з зірками", танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, намекнула на проблемы в отношениях с мужем. Летом пара, которая вместе воспитывает двоих детей, обвенчалась.

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