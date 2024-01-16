Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, а также поддерживает террориста Путина и уничтожение Украины, пожаловался на свою непростую жизнь с репутацией оккупанта.
Один их пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов" опубликовал видео, как сидя за столом Киркоров жалуется на то, что ему перестали продавать брендовые вещи.
По словам Киркорова, ему позвонила из Монако продавщица Ксения, которая много лет обслуживала его в бутике Баленсиага. Она сообщила, что организация больше не сможет продавать одежду для Киркорова из-за его поддержки "режима и президента Путина".
Позже Киркоров также отправился в Дубай с концертом, и в одноименном бутике ему отказали в покупке.
Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.
Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.
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