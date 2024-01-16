Киркорову перестали продавать брендовые вещи за границей из-за поддержки террористического режима

Теперь путинисту стоит поискать фабрики "Крестьянка", где он сможет приобрести очередной пафосный лук.

https://stars.glavred.info/kirkorovu-perestali-prodavat-brendovye-veshchi-za-granicey-iz-za-podderzhki-terroristicheskogo-rezhima-10533686.html Ссылка скопирована

Киркорову скоро придется покупать исключительно российские марки / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, а также поддерживает террориста Путина и уничтожение Украины, пожаловался на свою непростую жизнь с репутацией оккупанта.

Один их пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов" опубликовал видео, как сидя за столом Киркоров жалуется на то, что ему перестали продавать брендовые вещи.

По словам Киркорова, ему позвонила из Монако продавщица Ксения, которая много лет обслуживала его в бутике Баленсиага. Она сообщила, что организация больше не сможет продавать одежду для Киркорова из-за его поддержки "режима и президента Путина".

видео дня

Позже Киркоров также отправился в Дубай с концертом, и в одноименном бутике ему отказали в покупке.

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.