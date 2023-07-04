Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

На празднике Киркоров признался, что плохо слышит, а также испытывает сильную боль в ногах.

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Бедрос Киркоров попал в больницу / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Недавно 11-летний Мартин Киркоров отпраздновал свой день рождения в Москве. Праздник устроили грандиозный и созвали кучу россиян. Также Филипп Киркоров привел на празднование дня рождения сына отца - Бедроса Киркорова.

Правда, праздник принес не только радостные эмоции, но и повод для беспокойства, поскольку дедушка именинника постоянно жаловался на свое здоровье.

В частности, Киркоров признался, что плохо слышит, а также испытывает сильную боль в ногах. Позже стало известно, что через пару дней после праздника артист угодил в больницу.

видео дня

"Я в больнице до середины июля. Это плановое обследование, чувствую себя нормально, больница хорошая. Собираюсь отдохнуть на море. Посмотрим, как будет погода", — сказал Бедрос Киркоров росСМИ.

Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.

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