УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

Мария Тупик
4 июля 2023, 17:27 обновлено 4 июля, 17:36
167
На празднике Киркоров признался, что плохо слышит, а также испытывает сильную боль в ногах.
Киркоров, Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров попал в больницу / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Недавно 11-летний Мартин Киркоров отпраздновал свой день рождения в Москве. Праздник устроили грандиозный и созвали кучу россиян. Также Филипп Киркоров привел на празднование дня рождения сына отца - Бедроса Киркорова.

Правда, праздник принес не только радостные эмоции, но и повод для беспокойства, поскольку дедушка именинника постоянно жаловался на свое здоровье.

В частности, Киркоров признался, что плохо слышит, а также испытывает сильную боль в ногах. Позже стало известно, что через пару дней после праздника артист угодил в больницу.

видео дня

"Я в больнице до середины июля. Это плановое обследование, чувствую себя нормально, больница хорошая. Собираюсь отдохнуть на море. Посмотрим, как будет погода", — сказал Бедрос Киркоров росСМИ.

Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.

Читайте также:

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

18:13 Политика
Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54 Украина
РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них дети

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них дети

16:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужКадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж
16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

Реклама
16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

15:18

В Украину идет сильная жара: синоптик назвал даты

15:16

Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

14:49

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

14:32

Продвинулись на 2 километра: ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении

Реклама
14:07

Вкуснятина нереальная: такой салат по-корейски из кабачков разметают моментально - рецепт

14:02

Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

13:59

Дэвид Бекхэм показал нелепое фото жены-"собутыльницы"

13:43

Нужна только зубочистка: девушка показала удивительную хитрость с огурцом

13:36

Российские солдаты пытались прорваться на Сумщину: есть жертвы

13:20

Украина получит F-16, но обучения пилотов еще не началось - ИгнатВидео

12:58

Визуальный тест на личность: насколько вы творческий или смелый человек

12:51

Люди поливают перцы молоком и собирают невероятный урожай

12:43

"Верни доступ к странице": в Сети обругали экс-продюсера Винника за новый проект

12:15

Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной

11:50

Орбан и другие: The Economist перечислил "полезных идиотов" Путина в Европе

11:43

Пригожин может повторить мятеж и поход на Москву - российский оппозиционер

11:10

ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления - адмирал из НАТО

11:06

Как правильно говорить – "крапка" или "точка": Авраменко объяснил дилеммуВидео

10:45

"Дешевле и пахнет лучше": мужчина показал рецепт средства для чистки унитазаВидео

10:40

Гороскоп Таро на июль 2023: Весам - предложение, Львам - прибыль, Девам - праздникВидео

10:32

Максимальное уничтожение сил РФ: Данилов назвал задачу контрнаступления

10:22

"График сдвигается": Кулеба рассказал, почему учения на F-16 еще не начались

10:00

НБУ обязал обменники принимать старые доллары из "заначки": что поменялось

09:58

Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными

Реклама
09:11

Гороскоп на завтра 5 июля 2023: Девам напомнят о долгах, Козерогам - озарение

08:59

Без возможности передвигаться по воде: ВСУ мощно уничтожают российские лодки

08:47

Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – Reuters

08:36

Главная опасность возможной российской диверсии на ЗАЕСмнение

08:25

Россияне боятся, что ВСУ будут наступать через Днепр на Херсонщине - ISW

08:00

Две маленькие девочки остались без папы: на войне погиб 36-летний снайпер

07:32

Взрывы и мощный пожар под Москвой: утром РФ атаковали беспилотникиВидео

06:48

Демонизация или очеловечивание: как увидет суть врагамнение

06:43

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

05:00

Могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье: адвокат удивил правдивым ответом

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять