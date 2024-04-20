Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги

Путинист Киркоров выкинул посреди дороги свою подругу.

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Несдержанность Киркорова поражает уже не в первый раз / Коллаж Главред, фото старит

Российская диджей Катя Гусева, которую долгое время считали той самой возлюбленной путиниста-певца Филиппа Киркорова, ради которой он пришил себе новые части тела, рассказала нелицеприятную историю про певца.

По информации пропагандистских СМИ, Гусева вспомнила, как Киркоров вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

По ее словам, несдержанному Киркорову кто-то позвонил, и разговор был явно был не из приятных, поэтому он, дабы сбросить пар, сел за руль своего спортивного авто и утопил педаль скорости.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Он садится в машину и говорит: "Не переживай, Гусева, все будет нормально", — и давит на газ. В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что делает какие-то неправильные маневры. В один момент я не выдерживаю и просто ору матом: "Останови машину! Я больше не могу!" И он реально остановился… посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь", — вспомнила Гусева.

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Напомним, ранее Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и всячески пытается выслужится перед диктатором Путиным, решил высказаться об Алле Пугачевой.

Отметим, Филипп Киркоров сделал новое заявление по поводу ухода со сцены его коллеги Валерия Леонтьева. Путинист заявил, что Леонтьев вернется на сцену и просто взял себе отпуск.

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